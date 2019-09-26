На Черноморском флоте экипажи судов поисково-спасательного отряда тушили "пожар" на аварийном объекте
|08:30 08.10.2019
|Крым
Экипажи судов поисково-спасательного отряда Черноморского флота страны-агрессора провели тактико-специальное учение по тушению пожара на аварийном объекте в пункте базирования сил флота.
По легенде учения на одном из спасательных судов отряда, стоящего у причала, произошло возгорание, приведшее к образованию пожара и сильному задымлению во внутренних помещениях с одновременным поступлением забортной воды в один из отсеков в результате пробоины в корпусе судна, пишет пресс-служба Минобороны России.
После получения сигнала об аварии к аварийному объекту прибыли дежурные силы в составе: пожарного судна «ПЖС-123», водолазного морского бота «ВМ-9» и спасательного многофункционального катера «СМК-2169».
В ходе учения были осуществлены: высадка аварийно-спасательной группы (АСГ) на аварийный объект, тушение пожара, заделка пробоин, откачка забортной воды, расчистка завалов, эвакуация пострадавших и оказание первой медицинской помощи.
С берега к тушению пожара подключился прибывший по сигналу пожарный расчёт МЧС Севастополя. Для оказания медицинской помощи на причале была развёрнута медицинская группа военно-морского клинического госпиталя ЧФ.
В ходе проведения учебных спасательных работ пожар был ликвидирован, условным пострадавшим, эвакуированным с аварийного объекта, на берегу была оказана медицинская помощь.
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