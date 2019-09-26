Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Зекіряева і Мемета Бєлялова доставили в СІЗО російського Ростова-на-Дону.

Про це повідомляє у Facebook "Кримська солідарність", пише ZN,UA.

За словами адвоката Едема Семідляєва, їх як новоприбулих, помістили в карантин для проведення певних процесуальних дій.

"Обидва надійшли в СІЗО-1 і на даний момент на карантині, що в цьому випадку розуміється не як медичний термін, а як кримінально-процесуальне поняття, що означає проведення з громадянинами, які нещодавно потрапили в місця ув'язнення, визначених процедурних дій, після чого їх переведуть вже в постійну камеру. Кримінальним процесуальним кодексом встановлено певний термін, протягом якого карантин може тривати. Він дорівнює п'ятнадцять діб", - розповів Семідляєв.

За його словами, у Зекіряєва, Бєлялова, а також Марлена Асанова, Сейрана Салієва, Тимура Ібрагімова, Ернеса Аметова, Едема Смаілова і Сервера Мустафаєва в кінці жовтня заплановано перше судове засідання по суті.

Всіх вісьмох фігурантів другої бахчисарайської групи у "справі Хізб ут-Тахрір" незаконно вивезли з анексованого Криму у вересні.

Нагадаємо, 11 жовтня 2017 року російські силовики провели в Бахчисараї низку обшуків і затримали 15 кримських татар. Шістьох з них окупанти підозрюють у зв'язках з організацією "Хізб ут-Тахрір" (заборонена в РФ). Це Марлен Асанов, Сейран Салієв, Тимур Ібрагімов, Сервер Зекір'яєв, Мемет Бєлялов і Ернес Аметов.

21 травня 2018 року російські силовики повели обшуки в будинках Едему Смаилова і Сервера Мустафаєва.

Від початку анексії українського Криму в 2014 році Росія проводить послідовну політику тиску на кримських татар за їхню проукраїнську позицію. Російські силовики регулярно приходять з обшуками до їхніх будинків, кримських татар заарештовують і судять за сфабрикованими обвинуваченнями в нібито "тероризмі" і "екстремізмі".

Генеральна Асамблея ООН у своїх резолюціях неодноразово засуджувала незаконні дії країни-окупанта і закликала її дотримуватися прав людини. 22 грудня 2018 року Генеральна Асамблея ООН прийняла нову резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, Україна".

Вона стала третьою ініційованої Україною і прийнятою Генасамблеєю ООН за останні два роки. При цьому Росія не виконала жодної вимоги попередніх резолюцій, ситуація лише погіршилася. У зв'язку з чим у новій резолюції вперше окремо міститься заклик до Генерального секретаря ООН підготувати спеціальну доповідь про її виконання до наступної сесії ГА ООН.