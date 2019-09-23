Глава МИД Латвии выступает за сохранение санкций в отношении России из-за оккупации Крыма
|17:33 07.10.2019
|Крым
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что санкции в отношении России за оккупацию Крыма должны быть сохранены.
"Мы должны продолжать держать вопрос непризнания оккупации и аннексии Крыма в международной повестке дня, а также держать давление и санкции, которые были введены за Крым", - сказал он на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Вадимом Пристайко в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
Он признал, что в рамках ЕС периодически встаёт вопрос ослабления санкций в отношении России за невыполнение Минских соглашений, но не тех, что касаются Крыма.
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