Українська делегація в ПАРЄ ухвалить рішення щодо участі в роботі асамблеї наприкінці 2019-го – на початку 2020 року – Яременко

17:01 07.10.2019   Украина

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи ухвалить рішення щодо своєї участі в роботі асамблеї наприкінці 2019-го або на початку 2020 року.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив голова комітету парламенту з міжнародних відносин, депутат із фракції "Слуга народу" Богдан Яременко, передає Гордон.

"Для нас рішення ПАРЄ поставило під сумнів відданість організації своїм принципам та її готовність захищати інтереси всіх своїх членів, а не тих, хто платить більше внесків до її бюджету. Змінивши правила гри, щоб полегшити життя Росії, організація втратила в цілому свою ефективність, тому що їй тепер складно приймати якісь рішення щодо покарання за порушення прав людини. Крім того, вона проігнорували інтереси України, тому що у РФ були проблеми саме через Україну", – зазначив Яременко.

Він нагадав, що росіяни тепер хочуть дістати акредитацію для депутатів, обраних в окупованому Криму.

"Після дуже довгих консультацій ми зрозуміли, що, не поїхавши туди, ми залучимо більше уваги до наших вимог, ніж поїхавши. І події останніх днів це доводять. Ми відчули інтерес до себе. Заворушилися ряд країн, які дуже хотіли б, щоб ми повернулися, як ніби нічого не сталося. Вони почали з нами говорити й переконувати, поки, щоправда, більше у формі тиску. Активізувалися і країни, які нас підтримують, було прийнято рішення про створення окремої групи, яка ставить однією зі своїх цілей проведення політики щодо подальшого невизнання анексії Криму", – розповів нардеп.

За його словами, українська сторона почекає рішень щодо низки важливих питань, зокрема рішення Венеціанської комісії про те, чи треба визнавати повноваження делегатів, обраних у Криму.

"Ми подивимося, наскільки враховуватимуться зауваження попередньої делегації, з якими ми згодні, щодо доповіді про становище кримських татар на окупованому півострові. Ми подивимося на реакцію французького головування на наше прохання, спільне з іншими країнами, про зустріч для обговорення ситуації в ПАРЄ. У нас є час краще підготувати нашу делегацію до роботи, поговорити з партнерами, і в кінці цього або на початку наступного року ми приймемо рішення щодо подальшої лінії поведінки", – додав Яременко.

У ніч на 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, яка дала змогу делегації Росії повернутися в асамблею. 26 червня ПАРЄ 116 голосами (проти – 62, утрималося 15) ухвалила резолюцію про підтвердження повноважень делегації РФ без обмежень. Українські депутати заявили, що на знак протесту покидають сесію асамблеї.

Представники делегацій України, Грузії, Польщі, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії зачитали заяву про спільні дії у зв'язку із кризою в ПАРЄ, до якої призвело зняття санкцій із Росії, пізніше до цієї декларації приєдналася делегація Швеції. Ці вісім країн підготують спільну резолюцію щодо ситуації в асамблеї.

1 липня комітет Верховної Ради у закордонних справах рекомендував українському парламенту зупинити участь постійної делегації в роботі ПАРЄ до того, як надійдуть висновки Венеціанської комісії щодо повноважень делегатів від Держдуми РФ, обраних за участю жителів окупованого Криму.

23 вересня українська делегація в ПАРЄ ухвалила заяву про відмову від участі в найближчій сесії.

У вересні Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ, проте вона заявила про відмову брати участь в осінній сесії на знак протесту.

30 вересня у Страсбурзі відкрилася сесія ПАРЄ. На ній неформально присутні деякі члени української делегації.

Член делегації, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко розповів, що делегації Латвії, Литви, Грузії та Естонії спільно з Україною ухвалили рішення бойкотувати відкриття осінньої сесії ПАРЄ й заходи, присвячені 70-річчю Ради Європи.
 



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