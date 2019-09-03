Президент Туреччини Ердоґан розпочав дводенний візит до Сербії
|16:45 07.10.2019
|Турция
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан прилетів до Белграда. На столичному летовищі гостя вітав президент Сербії Александар Вучич.
У ході дводенного візиту, крім розмов глав держав, передбачене проведення саміту Сербії, Боснії і Герцеговини й Туреччини, також сесії Вищої ради співробітництва двох країн та Сербсько-турецького ділового форуму, передає Радіо Свобода.
Товарообмін між двома країнами упродовж минулого десятиліття постійно зростав, минулого року вперше перевищив мільярд доларів. Турецькі компанії інвестували у сербську економіку понад 200 мільйонів євро.
Як раніше анонсувалося, орім економіки, важливою темою дводенних розмов будуть і політичні відносини в регіоні, зокрема діалог Белграда з Сараєвом й Приштиною.
Турецька сторона має реальний вплив на політичних діячів у Косові, також на політиків боснійської національності в Боснії і Герцеговині й на боснійську меншину в Сербії.
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