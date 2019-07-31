Звільнені українські моряки з сім'ями поїдуть на реабілітацію і відпочинок в Латвію
|16:15 07.10.2019
|Крым
Звільнені з російського полону українські моряки поїдуть на відпочинок і реабілітацію в Латвію разом зі своїми сім'ями.
Про це розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає НВ.
«Зараз найближчим часом будуть відпрацьовані всі деталі, і ці сім'ї поїдуть відпочити, реабілітуватися", - сказав він на прес-конференції зі своїм латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом.
Пристайко додав, що українських моряків запросила латвійська сторона.
Нагадаємо, 7 вересня в рамках широкого обміну між Києвом і Москвою 24 моряка повернулися в Україну.
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