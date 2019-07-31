Звільнені з російського полону українські моряки поїдуть на відпочинок і реабілітацію в Латвію разом зі своїми сім'ями.

Про це розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає НВ.

«Зараз найближчим часом будуть відпрацьовані всі деталі, і ці сім'ї поїдуть відпочити, реабілітуватися", - сказав він на прес-конференції зі своїм латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом.

Пристайко додав, що українських моряків запросила латвійська сторона.

Нагадаємо, 7 вересня в рамках широкого обміну між Києвом і Москвою 24 моряка повернулися в Україну.