Досвід деокупації Балтії може бути використаний і для звільнення Криму – голова МЗС Латвії
|16:01 07.10.2019
|Крым
Досвід звільнення від радянської окупації Латвії, а також Литви та Естонії варто використати і для майбутньої деокупації українського Криму.
Таку думку висловив 7 жовтня міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.
«Ми мали унікальний кейс деокупації нашої країни, так само, як і Литва та Естонія. Анексія країн Балтії ніколи не була визнана Заходом. МЗС наших країн продовжували діяти в екзилі, попри радянську окупацію. І зрештою ми вибороли свободу», – наголосив Рінкевичс.
За словами латвійського посадовця, такий же підхід має бути використаний і для окупованих територій України.
«Якщо нині в західних дипломатичних колах і обговорюється послаблення санкцій, накладених на Росію за Донбас (в разі прогресу з його деокупацією), то можливість зняття санкцій за Крим навіть не обговорюється. Їх у жодному разі не знімуть до повної деокупації Криму, яка, я впевнений, відбудеться рано чи пізно», – наголосив латвійський міністр.
7 і 8 жовтня триває офіційний візит міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса в Україну. Він уже провів переговори з українським колегою Вадимом Пристайком і планує також провести зустрічі з головою Верхоаної Ради Дмитром Разумковим, прем’єром-міністром Олексієм Гончаруком.
Також Едгарс Рінкевичс обговорить підготовку до майбутньої зустрічі президентів України та Литви, візьме участь у відкритті Латвійського скверу в Києві та відвідає Запоріжжя, де відкриє почесне консульство Латвії в Україні.
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