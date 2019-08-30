Программа занятости OAED для 35.000 безработных

15:45 07.10.2019   Греция

Агенство занятости OAED сообщает об открытии программы трудовой занятости, которая предназначена для 35.000 безработных.

Программа продлится 8 месяцев и рассчитана в основном на долговременно безработных. Финансирования осуществляется как на национальном, так и на европейском уровне, передают Русские Афины.

Программа ОАЕД будет включать в себя полную занятость со всеми полагающимися страховками.

Муниципалитеты будут осуществлять различные проекты, направленные на улучшение повседневной жизни граждан с точки зрения предоставления услуг, а также защиты окружающей среды.

Кто может участвовать в программе OAED: греки, граждане ЕС, выходцы из Северного Кавказа, иностранцы, зарегистрированные в реестрах безработных OAED, а также неработающие члены семьи, супруги и др.

Как сообщает издание «Νέα», программа также распространяется на безработных старше 29 лет, которые зарегистрированы в качестве безработных OAED или зарегистрированы в Реестре инвалидов Агентства, а также на безработных лиц, получающих пособие по социальной солидарности (KEA).

Следует отметить, что, как только Агентство получит электронные заявления бенефициаров, оно будет распределять их по соответствующим местам.


 



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