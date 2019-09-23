У Криму "суд" закрив справу проти імама Кантемірова
|15:30 07.10.2019
|Крым
У понеділок в окупованому Криму так званий мировий суддя закрив "справу імама Кантемирова" у зв'язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності.
Про це повідомляє в Facebook "Кримська солідарність", передає Укрінформ.
"Рішенням мирового судді Чумаченка Є.В. "справу імама Кантемирова" закрито у зв'язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності", - повідомляє "Кримська солідарність".
Повідомляється, що з метою надання підтримки Кантемирову до будівлі суду прийшли 25 осіб.
Нагадаємо, 5 липня 2019 року в мечеті в селі Зарічне під Сімферополем співробітники так званого центру боротьби з екстремізмом та ОМОНу проводили «слідчі заходи».
"Мировий суд" м.Сімферополь відкрив адміністративну справу проти А.Ш. Кантемирова - імама мечеті «Салгір Баба» (с. Зарічне Сімферопольського району) за ст. 5.26, ч.4 КпАП РФ («Здійснення місіонерської діяльності з порушенням вимог законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання і релігійні об'єднання»). Однак 28 серпня 2019 року суддею Чумаченком було винесено ухвалу про повернення матеріалів цієї справи посадовій особі, яка склала протокол. Після цього матеріали повторно були передані в "мировий суд" для порушення адміністративного провадження.
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