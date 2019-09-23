У понеділок в окупованому Криму так званий мировий суддя закрив "справу імама Кантемирова" у зв'язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності.

Про це повідомляє в Facebook "Кримська солідарність", передає Укрінформ.

"Рішенням мирового судді Чумаченка Є.В. "справу імама Кантемирова" закрито у зв'язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності", - повідомляє "Кримська солідарність".

Повідомляється, що з метою надання підтримки Кантемирову до будівлі суду прийшли 25 осіб.

Нагадаємо, 5 липня 2019 року в мечеті в селі Зарічне під Сімферополем співробітники так званого центру боротьби з екстремізмом та ОМОНу проводили «слідчі заходи».

"Мировий суд" м.Сімферополь відкрив адміністративну справу проти А.Ш. Кантемирова - імама мечеті «Салгір Баба» (с. Зарічне Сімферопольського району) за ст. 5.26, ч.4 КпАП РФ («Здійснення місіонерської діяльності з порушенням вимог законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання і релігійні об'єднання»). Однак 28 серпня 2019 року суддею Чумаченком було винесено ухвалу про повернення матеріалів цієї справи посадовій особі, яка склала протокол. Після цього матеріали повторно були передані в "мировий суд" для порушення адміністративного провадження.