Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович планує відвідати окупований Росією Крим, але дата та умови візиту ще не визначені.

Про це власному кореспонденту Укрінформу у Страсбурзі повідомив речник комісара Стефано Монтанарі.

«Комісар все ще планує візит, але, як вона заявила 11 червня 2019 року, «є багато питань, які необхідно уточнити для проведення мною діяльності із прав людини на півострові», - зазначили в офісі Міятович.

Водночас, як повідомили російські ЗМІ, комісар РЄ з прав людини нібито планує перебувати у Криму цього тижня.

Слід відзначити, що згідно з національним законодавством України та міжнародним правом, легально потрапити на територію окупованого Криму можна лише через адміністративний кордон в Україні.