Уволенному экипажу «Норда» снова ищут новое судно
|15:01 07.10.2019
|Крым
«Морская дирекция» провело две конкурсные процедуры на закупку рыболовного судна. Техническое задание было подготовлено специалистами с учетом проработанных требований генерального директора ООО «Рыболовецкий колхоз им. Первого мая» С. А. Лескова.
Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Крыма, - передает Керчь.ФМ.
Результаты проведения первой конкурсной процедуры, проводимой с 17 мая по 10 июля показали, что заявленное для продажи судно не соответствовало техническому заданию (непригодно к эксплуатации по назначению).
В рамках проводимой с 15 июля по 27 августа второй конкурсной процедуры в результате независимой оценки судна «Звезда Рыбака», получившей положительное заключение, установлено несоответствие цены предложения, единственного участника закупки, рыночной стоимости предмета закупки - разница составила 2,9 млн. руб.
«Согласно Сюрвейрескому отчету, у судна «Звезда Рыбака» 10 декабря 2019 года истекает срок действия судовых документов, а также выявлена необходимость проведения капитального ремонта двигателя в рамках нормативов и иных узлов и механизмов, некоторое судовое оборудование утеряно или пришло в негодность. Приведение т/х «Звезда Рыбака» в состояние, пригодное для эксплуатации по назначению, потребует дополнительных финансовых вложений (до 14 млн. рублей)», - говорится в сообщении.
2 октября состоялась встреча руководства ООО «Морская дирекция» с генеральным директором ООО«Рыболовецкий колхоз им. Первого мая» С. А. Лесковым и рыбаками похищенного судна:
«В ходе встречи экипажу были предложены к согласованию характеристики судна, соответствующие параметрам похищенного судна «Норд», а также предложено рассмотреть вопрос о трудоустройстве на планируемом к закупке сейнере. 4 октября объявлен конкурс на закупку судна для экипажа похищенного судна «Норд». Условия конкурса и вся информация необходимая для участия размещена в Единой информационной системе в сфере закупок», - подчеркнули в ведомстве.
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