В США разработали меры по сдерживанию России в Черном море
|14:45 07.10.2019
|Крым
Эксперты американского аналитического центра при правительстве RAND Corporation представили доклад, посвященный стратегии сдерживания России в Черном море.
Документ, опубликованный на официальном сайте организации, подготовлен по итогам тематического семинара, состоявшегося минувшей весной в Бухаресте, передает Новый День.
По мнению авторов доклада, Черноморский регион служит центром конкуренции между Россией и Западом за будущее Европы. В качестве примера они привели обострение напряженности в отношениях Турции с США и Евросоюзом, которое происходит на фоне завершения строительства газопровода «Турецкий поток» и строительства АЭС «Аккую» на юге страны. Помимо этого эксперты вспомнили активность Москвы в Азовском море, где в последние полгода происходили задержания кораблей.
Аналитики американского think-tank в свою очередь высказали обеспокоенность относительно масштабной модернизации, которой подвергся российский Черноморский флот и наращиванием сил в Южном военном округе РФ.
«Развертывание передовых систем противовоздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии для противодействия российским наступательным ракетным угрозам, расширенные учения НАТО и продолжение помощи Запада Украине и Грузии в развитии их потенциала национальной обороны могли бы усилить региональное сдерживание России», – заключили в RAND Corporation.
Страны НАТО согласовали антироссийский меры в Чёрном море.
Они предусматривают военную поддержку Украины и Грузии, а также принуждение Москвы к диалогу путём расширения военного присутствия и наращивания давления в непосредственной близости от территориальных вод РФ.
Об этом минувшей весной заявил в Вашингтоне генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД стран альянса.
«Россия использовала силу, чтобы незаконно аннексировать Крым у Украины, и продолжает наращивание военных сил в регионе», – оправдал принятые решения Столтенберг.
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