«Нечем дышать»: крымчане требуют закрыть нефтебазу и грозят перекрыть трассу «Таврида»

14:30 07.10.2019   Крым

Жители крымского поселка Ленино грозят перекрыть федеральную трассу «Таврида», если власти не остановят работу частной нефтебазы, снабжающей битумом строителей этой автодороги.

Люди жалуются на резкий запах, доносящийся с производственной площадки, расположенной в менее чем 100 метрах от жилых пятиэтажек. Они опасаются, что вредные выбросы скажутся на их здоровье, передает Новый День.

Жительница Ленино Ольга Смещук рассказала, что у нее начались головные боли и аллергический кашель. «Я уезжаю отсюда на сутки и ничего нету. Я приезжаю домой, я через сутки кашляю», – приводит слова женщины ОТР.

Другая жительница Ленино Ольга Смещук сообщила, что неприятный запах доходит даже школы, в которой учится ее правнук, – учебное заведение расположено в полукилометре от нефтебазы. По ее словам, ребенок жалуется, что в школе дышать нечем.

Дошло до того, что возмущенные местные жители выходили с пикетом к проходной предприятия, требуя остановить работу нефтебазы.

Любопытно, что проверки Роспотребнадзора показали, что содержание вредных веществ в воздухе не превышает норму. Однако задыхающиеся местные жители заявляют, что проверка проводилась, когда нефтебаза не работала, поскольку руководство знало о взятии проб.

"Крымские власти" пообещали решить проблему – перевести производство битума на другую площадку. Местные жители настроены решительно. Они обещают перекрыть трассу «Таврида», если чиновники не сдержат обещание.
 



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