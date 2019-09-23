Новий адмінтерустрій України поширюватиметься на всю територію України, зокрема на Крим і Донбас - Корнієнко

14:01 07.10.2019   Крым

У парламентській фракції "Слуга народу" заявляють, що новий адміністративно-територіальний устрій України в рамках децентралізації поширюватиметься, зокрема, на тимчасово непідконтрольні території Криму та Донбасу.

"Ми ухвалюватимемо адміністративно-територіальний устрій всієї країни, зокрема Криму, Луганської та Донецької областей повністю. Є всі ці райони, все розраховано. Тут питання буде, звісно, коли це почне реально діяти", - сказав перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він повідомив, що, згідно з дорожньою картою децентралізації, до кінця листопада буде підготовлено проект нового адміністративно-територіального устрою країни і почнеться його обговорення з суспільством.

Корнієнко зазначив, що для проведення децентралізації необхідно внести зміни до Конституції, після чого можна буде подавати до парламенту відповідні законопроекти, зокрема про префекти.

Крім того, політик розкрив деякі деталі процесу децентралізації та повноважень, які буде надано місцевим чиновникам.



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