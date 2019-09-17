“Північний потік-2” стане нищівним ударом по енергетичній різноманітності і безпеці Європи“, — заявив Перрі, як передає Delfi, зазначивши, що після введення в дію нового газопроводу Європа стане більш схильна до ризику виникнення перебоїв з поставками палива, а Росія отримає можливість припинити транзит газу через Україну.

Введення в дію газопроводу “Північний потік-2” збільшить російський вплив на країни Європи і зробить їх більш уразливими, заявив глава Міненерго США Рік Перрі на конференції трансатлантичного енергетичного співробітництва в Вільнюсі, пише УНН.

Глава Міненерго підкреслив, що США розглядають можливість поставляти в Європу свій газ, як “можливість привнести на ринок більше свободи і конкуренції”, пише Obzor.lt.

У свою чергу глава МЗС Литви Лінас Антанас Лінкявічюс запропонував зробити литовський порт Клайпеда воротами для поставляється в Європу газу з США,

“Нам потрібні ви в Європі, потрібен ваш сланцевий газ в Європі”, — сказав міністр. “Ми зрозуміли, що ми можемо бути членом ЄС, НАТО, але поки ти залежиш від одного джерела, не можеш бути незалежним в повній мірі”, — пояснив Лінкявічюс.