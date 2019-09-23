Суд приостановил рассмотрение дела Бекирова

13:01 07.10.2019   Крым

Судья Центрального районного суда Симферополя Сергей Деменок в рамках заседания по уголовному делу в отношении Эдема Бекирова принял решение приостановить судебный процесс до полного выздоравления подсудимого.

В ходе заседания прокурор выступил с ходатайством о том, чтобы приостановит производство, передает crimean-process.

В свою очередь защита сообщила, что дата завершения периода реабилитации пока не известна и в этой связи адвокаты поддержали ходатайство о приостановке судебного производства.

Само дело останется в Центральном районном суде. Но к рассмотрению стороны вернутся только после того, как это позволит состояние здоровья Эдема Бекирова.

Напомним, Эдем Бекиров был задержан российскими спецслужбами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников.

Бекирова обвиняют в совершении преступления по статье 222 часть 2 и 222.1 часть 2 УК России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов).

Европейский суд по правам человека 11 июня вынес решение о переводе Бекирова из изолятора в больницу, поскольку его состояние здоровья является критическим.

Находящийся под стражей активист перенес операцию на сердце, страдает сахарным диабетом, у него ампутирована часть ноги и ряд других хронических заболеваний.



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