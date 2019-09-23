Суд приостановил рассмотрение дела Бекирова
|13:01 07.10.2019
|Крым
Судья Центрального районного суда Симферополя Сергей Деменок в рамках заседания по уголовному делу в отношении Эдема Бекирова принял решение приостановить судебный процесс до полного выздоравления подсудимого.
В ходе заседания прокурор выступил с ходатайством о том, чтобы приостановит производство, передает crimean-process.
В свою очередь защита сообщила, что дата завершения периода реабилитации пока не известна и в этой связи адвокаты поддержали ходатайство о приостановке судебного производства.
Само дело останется в Центральном районном суде. Но к рассмотрению стороны вернутся только после того, как это позволит состояние здоровья Эдема Бекирова.
Напомним, Эдем Бекиров был задержан российскими спецслужбами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников.
Бекирова обвиняют в совершении преступления по статье 222 часть 2 и 222.1 часть 2 УК России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов).
Европейский суд по правам человека 11 июня вынес решение о переводе Бекирова из изолятора в больницу, поскольку его состояние здоровья является критическим.
Находящийся под стражей активист перенес операцию на сердце, страдает сахарным диабетом, у него ампутирована часть ноги и ряд других хронических заболеваний.
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