Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой о выделении бюджетных средств, чтобы не допустить резкого подорожания авиабилетов.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники на авиарынке, передает РБК.



Информацию об обращении АЭВТ в правительство изданию подтвердили в аппарате вице-премьера Максима Акимова. Он был одним из тех, кому адресовано письмо, пишет газета. Кроме того, свои предложения о стабилизации ситуации на авиарынке АЭВТ направила главе Минтранса Евгению Дитриху. Глава ассоциации Владимир Тасун подтвердил «Известиям», что предложения были направлены и в правительство, но раскрывать их деталей не стал.

Источники издания сообщают, что одно из предложений касается выделения из бюджета 8–9 млрд руб. в рамках демпфера — нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина. Авиакомпании предлагают снизить планку демпфера с 48,3 тыс. до 40 тыс. руб. за тонну, знает один из собеседников «Известий». Минтранс поддержал идею, пишет издание со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Еще одно предложение касается единовременного выделения 23 млрд руб. Перевозчики объясняют, что за шесть месяцев 2019-го операционные убытки авиакомпаний составили 51,9 млрд руб. против примерно 50 млрд руб. за весь прошлый год. Самой затратной статьей, составляющей около трети стоимости билета, они называют, авиатопливо. По статистике АЭВТ, рост цен на керосин за прошлый год превысил 30%. 23 млрд руб. частично возместят прошлогодние потери, уверены они.



В сентябре АЭВТ уже предупреждала, что по итогам 2019 года стоимость авиабилетов вырастет на 9–10% по сравнению с прошлогодней. Предложенными властями мерами поддержки слишком сложно воспользоваться, отмечали перевозчики.



