У Білому домі заявляють, що США не гратимуть жодної ролі у неминучій турецькій військовій операції проти підтримуваних Вашингтоном курдських сил на північному сході Сирії.

Про це повідомляє BBC з посиланням на відповідну заяву, передає Укрінформ.

«Збройні сили Сполучених Штатів не підтримають і не будуть задіяні в турецькій операції. Збройні сили США, перемігши місцевий «халіфат» ІДІЛ, більше не знаходитимуться в цій зоні. Туреччина несе відповідальність за всіх бійців Ісламської Держави, полонених в цьому районі протягом останніх двох років», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Туреччина хоче збройним шляхом знищити сирійське курдське формування SDF (Сирійські демократичні сили), членів якого вона вважає терористами, та відкинути їх подалі від кордону з Туреччиною.

Також Анкара планує переселити у цей район, який донедавна вважався «зоною безпеки» на північному сході Сирії, до 2 мільйонів сирійських біженців.

Як повідомлялося раніше, Сполучені Штати ведуть переговори з турецькою стороною щодо забезпечення безпеки на півночі Сирії на тлі погроз Анкари розпочати наступ на цей регіон, де зосередженні сирійські курди.