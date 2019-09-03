Вашингтон не втручатиметься в турецьку операцію у Сирії
|12:15 07.10.2019
|Турция
У Білому домі заявляють, що США не гратимуть жодної ролі у неминучій турецькій військовій операції проти підтримуваних Вашингтоном курдських сил на північному сході Сирії.
Про це повідомляє BBC з посиланням на відповідну заяву, передає Укрінформ.
«Збройні сили Сполучених Штатів не підтримають і не будуть задіяні в турецькій операції. Збройні сили США, перемігши місцевий «халіфат» ІДІЛ, більше не знаходитимуться в цій зоні. Туреччина несе відповідальність за всіх бійців Ісламської Держави, полонених в цьому районі протягом останніх двох років», – йдеться в заяві.
Нагадаємо, Туреччина хоче збройним шляхом знищити сирійське курдське формування SDF (Сирійські демократичні сили), членів якого вона вважає терористами, та відкинути їх подалі від кордону з Туреччиною.
Також Анкара планує переселити у цей район, який донедавна вважався «зоною безпеки» на північному сході Сирії, до 2 мільйонів сирійських біженців.
Як повідомлялося раніше, Сполучені Штати ведуть переговори з турецькою стороною щодо забезпечення безпеки на півночі Сирії на тлі погроз Анкари розпочати наступ на цей регіон, де зосередженні сирійські курди.
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