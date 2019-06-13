В январе-сентябре администрация Одесского порта сэкономила на закупках 3,2 млн грн

12:01 07.10.2019   Украина

Одесский филиал (ОФ) ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) в январе-сентябре 2019 года, по оперативным данным, сократил запланированные расходы на приобретение товаров и услуг за счет проведения закупок в системе Prozorro на 3,243 млн грн, в том числе в сентябре — на 0,844 млн грн.

Как сообщила пресс-служба филиала, закупки осуществлялись по категориям «проектно-изыскательские работы», «строительные работы и текущий ремонт», «услуги по ремонту и текущему обслуживанию морского транспорта» и пр, передают Порты Украины.

«Благодаря системе Prozorro участники получили открытый доступ к информации по закупкам нашего филиала, что дает возможность следить за процессом аукциона в режиме реального времени, способствует увеличению конкуренции и снижению цен. Но система требует доработки и совершенствования, — говорит начальник ОФ ГП «АМПУ» Игорь Ткачук. — Для администрации Одесского порта, например, остро актуальными являются вопросы умышленного срыва некоторыми участниками закупок через процедуру обжалования. Нас также не устраивают щели в законе, которые позволяют участникам закупок ставить аномально низкую цену, иногда ниже себестоимости, и, как следствие, по результатам таких закупок мы с вами получаем товары или услуги сомнительного качества».

«В прошлом месяце новая Верховная Рада поддержала законопроект о внесении изменений в законодательство о публичных закупках. Надеюсь, что эти изменения будут способствовать совершенствованию проведения закупок и мы сможем не только экономить средства, но и получать товары, работы и услуги высокого качества. И одновременно при этом проводить закупки с минимальными потерями времени», — заключил Ткачук.

Пресс-служба напомнила, что в 2018 году администрация Одесского порта заключила через систему Prozorro ряд договоров, имеющих важное значение для функционирования производственной и транспортной инфраструктуры порта. В их числе — закупка работ и услуг в рамках осуществления реконструкции и ремонта нескольких очередей магистрального путепровода, реконструкции причала №7 Карантинной гавани, строительства нового причала 1-з на Андросовском моле.

Одесский морской порт расположен в юго-западной части Одесского залива. Количество грузовых причалов — 31, длина грузового причального фронта — 6,291 километра. В порту работают портовые операторы ДП «КТО», ООО «Бруклин-Киев», ООО «Металзюкрайн Корп», ООО «Новолог», ООО «Олимпекс Купе Интернешнл», ООО «Новотех-Терминал», ООО «УНСК», ПАО «ГПЗКУ «Одесский зерновой терминал» и др.

Одесский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 10,1% — до 21,698 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 16% против 18,2% в 2017 году.



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