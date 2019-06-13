В январе-сентябре администрация Одесского порта сэкономила на закупках 3,2 млн грн
|12:01 07.10.2019
|Украина
Одесский филиал (ОФ) ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) в январе-сентябре 2019 года, по оперативным данным, сократил запланированные расходы на приобретение товаров и услуг за счет проведения закупок в системе Prozorro на 3,243 млн грн, в том числе в сентябре — на 0,844 млн грн.
Как сообщила пресс-служба филиала, закупки осуществлялись по категориям «проектно-изыскательские работы», «строительные работы и текущий ремонт», «услуги по ремонту и текущему обслуживанию морского транспорта» и пр, передают Порты Украины.
«Благодаря системе Prozorro участники получили открытый доступ к информации по закупкам нашего филиала, что дает возможность следить за процессом аукциона в режиме реального времени, способствует увеличению конкуренции и снижению цен. Но система требует доработки и совершенствования, — говорит начальник ОФ ГП «АМПУ» Игорь Ткачук. — Для администрации Одесского порта, например, остро актуальными являются вопросы умышленного срыва некоторыми участниками закупок через процедуру обжалования. Нас также не устраивают щели в законе, которые позволяют участникам закупок ставить аномально низкую цену, иногда ниже себестоимости, и, как следствие, по результатам таких закупок мы с вами получаем товары или услуги сомнительного качества».
«В прошлом месяце новая Верховная Рада поддержала законопроект о внесении изменений в законодательство о публичных закупках. Надеюсь, что эти изменения будут способствовать совершенствованию проведения закупок и мы сможем не только экономить средства, но и получать товары, работы и услуги высокого качества. И одновременно при этом проводить закупки с минимальными потерями времени», — заключил Ткачук.
Пресс-служба напомнила, что в 2018 году администрация Одесского порта заключила через систему Prozorro ряд договоров, имеющих важное значение для функционирования производственной и транспортной инфраструктуры порта. В их числе — закупка работ и услуг в рамках осуществления реконструкции и ремонта нескольких очередей магистрального путепровода, реконструкции причала №7 Карантинной гавани, строительства нового причала 1-з на Андросовском моле.
Одесский морской порт расположен в юго-западной части Одесского залива. Количество грузовых причалов — 31, длина грузового причального фронта — 6,291 километра. В порту работают портовые операторы ДП «КТО», ООО «Бруклин-Киев», ООО «Металзюкрайн Корп», ООО «Новолог», ООО «Олимпекс Купе Интернешнл», ООО «Новотех-Терминал», ООО «УНСК», ПАО «ГПЗКУ «Одесский зерновой терминал» и др.
Одесский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 10,1% — до 21,698 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 16% против 18,2% в 2017 году.
Ще на цю тему:
Одеський припортовий завод повернувся на міжнародні ринки
АМПУ планує скоротити персонал на третину
«Кернел» интересуется концессией госстивидора «Ольвия»
ГП «ПОНП» требует провести открытый конкурс на управление Херсонским нефтеперевалочным комплексом
"МСЗ" поверне Укроборонпрому кошти за погашення боргів із зарплатні
Измаильский морской торговый порт выложит за авто миллион
Укрзалізниця може запровадити знижки на перевезення вантажів до Бердянського, Маріупольського і Херсонського портів