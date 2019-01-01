В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ

11:30 07.10.2019   Армения

В ближайшее время ожидается визит председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко в Армению. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, передает NEWS.am.

«В ближайшее время ожидается также визит председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко в Армению, а 5 ноября в Армении состоится очередное пленарное заседание ПА ОДКБ (кстати, впервые за пределами РФ), в котором примут участие не только В. Володин и другие мои коллеги по ОДКБ, но и также главы парламентов других стран», - отметил он.



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