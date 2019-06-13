АМПУ відмінила сплату в портах за перевірку суден на відповідність вимогам МК ОСПЗ

11:01 07.10.2019   Украина

Тарифна рада ДП «АМПУ» прийняла рішення про виключення з переліку послуг, які надаються за вільними тарифами, послуги з перевірки суден на відповідність вимогам Міжнародного Кодексу з охорони суден і портових засобів (МК ОСПЗ).

Фахівці АМПУ проаналізували чинне законодавство, міжнародні конвенції та угоди, до яких приєдналася Україна.

 За результатом цієї роботи було прийняте рішення, що здійснення такої перевірки суден на безоплатній основі дозволить привести дотримання вимог Міжнародного Кодексу з охорони суден і портових засобів у морських портах України у відповідність до міжнародної практики. У той же час зниження фінансового навантаження на кожну тонну вантажу, що перевалюється в українських портах, сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності.

Довідково:

Перевірка суден на відповідність до МК ОСПЗ здійснюється Службою морської безпеки в комплексі з іншими видами контролю відповідно до обов'язків Держави порту. Це передбачено Конвенцією СОЛАС-74 та іншими регулюючими документами з морської безпеки.

Служба морської безпеки є структурним підрозділом Адміністрації морських портів України, морського термінала або портового оператора, який відповідає за впровадження й підтримання належного рівня морської безпеки в Адміністрації морських портів України, морського термінала або портового оператора.

Здійснює захист об'єктів портової інфраструктури, суден, що перебувають в Адміністрації морських портів України, морському терміналі або портового оператора, їх екіпажів і пасажирів від піратства, тероризму, актів незаконного втручання та інших протиправних дій.



Ще на цю тему:

12:01 07.10.2019
В январе-сентябре администрация Одесского порта сэкономила на закупках 3,2 млн грн
14:15 04.10.2019
Одеський припортовий завод повернувся на міжнародні ринки
18:45 02.10.2019
АМПУ планує скоротити персонал на третину
16:21 25.09.2019
«Кернел» интересуется концессией госстивидора «Ольвия»
17:21 30.08.2019
ГП «ПОНП» требует провести открытый конкурс на управление Херсонским нефтеперевалочным комплексом
12:40 30.07.2019
"МСЗ" поверне Укроборонпрому кошти за погашення боргів із зарплатні
16:30 13.06.2019
Маріупольський порт і АМПУ очолили рейтинг стабільності держпідприємств в Україні
18:00 11.06.2019
З початку року Маріупольський порт подолав позначку в 200 суднозаходів
13:23 31.05.2019
Измаильский морской торговый порт выложит за авто миллион
21:01 27.05.2019
Термінал «Евері» вперше завантажив танкер одночасно з берега і іншого судна / Фото
13:41 15.03.2019
Укрзалізниця може запровадити знижки на перевезення вантажів до Бердянського, Маріупольського і Херсонського портів
14:41 04.03.2019
МІУ пропонує звільнити Маріупольський і Бердянський порти від бюджетних платежів
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:30 07.10.2019
Война слов вызвала новую эскалацию в Карабахе
13:45 04.10.2019
У Люксембурзі футбольний матч перервали через дрон з прапором Нагірного Карабаху
17:41 03.10.2019
Стало відомо, де пройде зустріч "Східного партнерства" на високому рівні
12:41 03.10.2019
Президенты Азербайджана и России проведут сегодня переговоры в Сочи
Всі новини країни
Армения Армения
11:30 07.10.2019
В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ
13:41 03.10.2019
В Армении состоятся беспрецедентные учебные сборы резервистов
19:40 02.10.2019
ЮВО: Российская авиация приступила к учениям на военной авиабаз в Армении
09:30 02.10.2019
В Армении начались совместные российско-армянские батальонные учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
Всі новини країни
Греция Греция
15:45 07.10.2019
Программа занятости OAED для 35.000 безработных
13:30 04.10.2019
У Греції фрегат сів на мілину під час навчань
15:41 03.10.2019
Землетрясение на Родосе 5,1 Рихтера
16:45 02.10.2019
В Греции создали преступный картель по незаконному сертифицированию буксиров
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:45 07.10.2019
Штайнмаєр перебуває з візитом у Грузії
20:45 04.10.2019
Грузинського телеведучого, який обматюкав Путіна, викликають на допит
11:41 03.10.2019
В порту Поти началось строительство нового терминала
16:15 02.10.2019
ЮВО: В Абхазии артиллеристы российской военной базы выполнили боевые стрельбы
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
Всі новини країни
Россия Россия
13:30 07.10.2019
Міненерго США: "Північний потік-2" - нищівний удар по Європі
12:45 07.10.2019
Авиакомпании попросили ₽30 млрд из бюджета для сдерживания цен на билеты
11:15 07.10.2019
Польша подписала договор на строительство судоходного канала в обход России
18:45 04.10.2019
У Росії поскаржилися, що делегацію МЗС знову не пустили в США
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 07.10.2019
На кордоні з Румунією на контрабанді сигарет затримали підлітків-водолазів
19:45 04.10.2019
Wizz Air открывает сразу 6 новых направлений из румынского аэропорта вблизи Черновцов
21:00 02.10.2019
У Румунії призначили голосування про недовіру уряду
11:30 02.10.2019
Прем'єру Румунії загрожує відставка
Всі новини країни
Турция Турция
16:45 07.10.2019
Президент Туреччини Ердоґан розпочав дводенний візит до Сербії
12:15 07.10.2019
Вашингтон не втручатиметься в турецьку операцію у Сирії
10:45 07.10.2019
Президент Туреччини повідомив про запрошення в Білий дім на переговори щодо Сирії в листопаді
08:45 07.10.2019
Туреччина стягує війська і техніку до кордону з Сирією
Всі новини країни
Украина Украина
17:33 07.10.2019
Глава МИД Латвии выступает за сохранение санкций в отношении России из-за оккупации Крыма
17:01 07.10.2019
Українська делегація в ПАРЄ ухвалить рішення щодо участі в роботі асамблеї наприкінці 2019-го – на початку 2020 року – Яременко
16:30 07.10.2019
Чи віддасть Росія Україні кримських татар, яких вважає "терористами"?
16:15 07.10.2019
Звільнені українські моряки з сім'ями поїдуть на реабілітацію і відпочинок в Латвію
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд