Тарифна рада ДП «АМПУ» прийняла рішення про виключення з переліку послуг, які надаються за вільними тарифами, послуги з перевірки суден на відповідність вимогам Міжнародного Кодексу з охорони суден і портових засобів (МК ОСПЗ).

Фахівці АМПУ проаналізували чинне законодавство, міжнародні конвенції та угоди, до яких приєдналася Україна.

За результатом цієї роботи було прийняте рішення, що здійснення такої перевірки суден на безоплатній основі дозволить привести дотримання вимог Міжнародного Кодексу з охорони суден і портових засобів у морських портах України у відповідність до міжнародної практики. У той же час зниження фінансового навантаження на кожну тонну вантажу, що перевалюється в українських портах, сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності.

Довідково:

Перевірка суден на відповідність до МК ОСПЗ здійснюється Службою морської безпеки в комплексі з іншими видами контролю відповідно до обов'язків Держави порту. Це передбачено Конвенцією СОЛАС-74 та іншими регулюючими документами з морської безпеки.

Служба морської безпеки є структурним підрозділом Адміністрації морських портів України, морського термінала або портового оператора, який відповідає за впровадження й підтримання належного рівня морської безпеки в Адміністрації морських портів України, морського термінала або портового оператора.

Здійснює захист об'єктів портової інфраструктури, суден, що перебувають в Адміністрації морських портів України, морському терміналі або портового оператора, їх екіпажів і пасажирів від піратства, тероризму, актів незаконного втручання та інших протиправних дій.