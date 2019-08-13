Дефицит воды в оккупированном Крыму "будут устранять еще минимум пять лет"

10:30 07.10.2019   Крым

На минувшей неделе истек срок президентского поручения подготовить необходимый план по использованию Межгорного водохранилища. А премьер Дмитрий Медведев дал поручение в августе прошлого года за месяц разработать программу ликвидации дефицита воды в оккупированном Крыму.

По словам "главы" Сергея Кириллова, сейчас идет только проработка технико-экономического обоснования использования Межгорного водохранилища, передают Примечания.

А закрыть полную полную потребность оккупированных Крыма и Севастополя планируется к 2025 году после завершения реконструкции водовода. Эксперты оценивают стоимость будущих работ в 15–20 млрд рублей. Ранее называлась сумма в 40 миллиардов.

При этом Кириллов утверждает, что никаких проблем нет, и местных водных ресурсов достаточно покрыть нужды питьевого и промышленного водоснабжения региона, пишут «Известия».

По разным оценкам за пять лет оккупированный Крым потерял 74% источников пресной воды, включая заблокированный Украиной в 2014 году Северо-крымский канал, откуда поступал миллиард кубометров воды в год. 80 млн кубов из этой воды уходило на пополнение водохранилищ. Остальное шло на сельское хозяйство.

О дефиците в северной части Крыма заговорили жители в конце 2016 года. Из-за засоления скважин и водопроводов морской водой жители Красноперекопска стали находить в трубах у себя дома пробки из водорослей. Сергей Аксенов признал проблему только в начале 2018 года.

Тем же летом случилось экологическое бедствие в Армянске, когда в жару пересох кислотонакопитель «Крымского титана». Тогда "власти" обвинили в этом Украину, которая перекрыла Северо-Крымский канал почти сразу после аннексии полуострова РФ. В августе прошлого года Дмитрий Медведев поручил Минобороны решить проблему водоснабжения в   оккупированном Крыму.

 



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