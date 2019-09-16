В Ізмаїлі відроджують загін Морської охорони

10:15 07.10.2019   Украина

Морська охорона Державної прикордонної служби розпочала заходи по відродженню в Ізмаїльського загону Морської охорони.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає Український мілітарний портал.

Корабельно-катерний склад Ізмаїльського загону Морської охорони складатиметься з бойових одиниць різних проектів, що максимально ефективно забезпечуватимуть виконання завдань з охорони державного кордону на річковій ділянці та в частині Чорного моря, які входитимуть у зону відповідальності загону.

У лютому 1996 року на базі 116-ї бригади річкових кораблів ВМС Збройних Сил України була сформована Ізмаїльська окрема бригада прикордонних сторожових кораблів (БРСКР).

Кораблі та катери частини щодня виконували завдання з охорони державного кордону України на Дунаї – від стику кордонів трьох держав (України, Молдови та Румунії) до виходу в Чорне море. Вже за 3 роки Ізмаїльська бригада була визнана кращою на той час серед морських з’єднань Прикордонних військ України і нагороджена Перехідним прапором Одеської обласної адміністрації.

На початку 2000-их Ізмаїльська БРСКР була розформована. Її кораблі та катери увійшли до складу Одеського загону Морської охорони. Потім, враховуючи особливості та специфіку охорони південних рубежів України на річці Дунай, був створений Ізмаїльський загін Морської охорони, який існував до 2011 року.

В рамках однієї з реформ служби Ізмаїльський загін Морської охорони був розформований. І вже у 2019 році Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням утворив Ізмаїльський загін Морської охорони Державної прикордонної служби України.

 



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