Россия будет развивать добычу газа на шельфе оккупированного Крыма.

Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак во время общения со студентами на "Российской энергетической неделе", передает Интерфакс.

Он отметил, что "в последнее несколько лет по объективным причинам бурение и добыча газа на шельфе Крыма снизились. В результате добыча газа в регионе достигает примерно 1 млрд куб метров при потреблении Крымом 2,5 млрд куб метров".

"Мы будем развивать добычу, будем со стороны министерства энергетики оказывать этому необходимую поддержку", - сказал министр.

По словам Новака, для этого разработана программа долгосрочного развития "Черноморнефтегаза".

Газ с шельфа Украины будет направляться на газификацию региона, добавил он.