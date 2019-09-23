У "парламенті" Криму заявляють про курортний бум — туристів зі 159 країн
|09:45 07.10.2019
|Крым
Голова комітету з туризму, курортів і спорту підконтрольного Росії парламенту Криму Олексій Черняк стверджує, що цього року анексований півострів відвідали туристи з 159 країн.
Про це повідомляє "Крим.Реалії", передає Укрінформ.
"На сьогодні республіку відвідали 6,5 мільйона туристів з 159 країн світу. З кожним роком їх кількість зростає", - заявив Черняк.
На початку жовтня Мінкурортів підконтрольного Росії уряду Криму повідомляло про 6,6 млн туристів, що відвідали півострів у 2019 році.
Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов стверджував, що на півострові влітку 2019 року відпочили 5,8 млн туристів.
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