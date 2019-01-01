Сім'я в Одеській області прихистила знайденого оленятка
|09:30 07.10.2019
|Украина
В селі Сінне Балтського району Одеської області сім'я прихистила оленятка після того, як знайшли його, наляканого і самотнього, в кукурудзяному полі.
Про це пише dumskaya.net, передає УНІАН.
Зазначається, що мами дитини поруч не було, тому в сімействі Осадко ні на хвилину не засумнівалися в тому, щоб забрати його до себе. Тварину – самочку – назвали Манюнею. Щоб прогодувати, навіть продали телятка. Спочатку давали їй тільки молоко, а потім стали пропонувати й інші ласощі, наприклад, виноград.
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