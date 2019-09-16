Уряд не відновлює пасажирські перевезення з окупованим Кримом, - Гончарук
|09:01 07.10.2019
|Крым
Прем'єр міністр України Олексій Гончарук заявив, що облаштування пунктів пропуску на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом не означає, що уряд відновлює сполучення з півостровом.
Про це він написав у своєму Facebook, передає РБК-Україна.
Гончарук наголосив, що облаштування КПП на адмінкордоні з Кримом спрямоване на створення людських умов для пасажирів.
"Я постійно наголошую на людиноцентризмі. Це якраз про розбудову КПП "Каланчак" та "Чонгар", де створюють режимну й сервісну зони. У новітніх КПП з’явиться центр надання адміністративних послуг, автостанція та будівля для відпочинку водіїв. Проте Уряд не відновлює жодного сполучення з тимчасово окупованим Кримом. Крим - це Україна!", - написав Гончарук.
Раніше Гончарук анонсував завершення облаштування контрольно-пропускних пунктів "Каланчак" та "Чонгар" на адміністративному кордоні з анексованим Кримом в листопаді 2019 року.
Як повідомлялося раніше, міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що Україна не буде здійснювати пасажирські перевезення з або на тимчасово окуповані території Криму.
Перевезення здійснюватимуть від контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Чонгар" та "Каланчак" по підконтрольній українському уряду території.
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