З початку року адмінмежу з анексованим Кримом в обох напрямках перетнули трохи більше 2 мільйонів громадян - на рівні минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України, передає Укрінформ.

"Так, протягом 9 місяців 2019 року в обох напрямках в усіх трьох КПВВ («Чонгар», «Каланчак», «Чаплинка») загалом адмінмежу перетнули трохи більше 2 млн громадян, що на рівні минулого року", - йдеться у повідомленні.

Однак, в ДПСУ зазначають, що водночас на 1% громадян більше перетинали адмінмежу саме в напрямку материкової частини України. Ця цифра також на рівні минулого року.

Для порівняння з 2015 роком – кількість громадян, які перетинають адмінмежу в обох напрямках, знизилась на 16%, приблизно на 400 тисяч осіб менше.