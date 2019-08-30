Журналіста Георгія Габунію, який в ефірі «Рустави 2» обматюкав російського президента Володимира Путіна, викликають на допит у Генпрокуратуру Грузії.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на заяву прокурорів у п’ятницю, передає УНІАН.

«У рамках розслідування за фактом перевищення службових обов’язків проти законних інтересів «Рустави 2», привласнення коштів держкомпанії у великих розмірах з використанням службового становища, у Генпрокуратуру викликано на допит Георгія Габунію», – йдеться у повідомленні правоохоронних органів.

Допитають журналіста 7 жовтня.

Водночас 5 жовтня на допит також чекають колишнього голову інформаційного відділу «Рустави 2» Нодара Меладзе.

Як повідомлялося раніше, телеканал на початку липня став фігурантом політичного скандалу між Росією та Грузією.

7 липня Георгій Габунія, ведучий авторської програми P. S., російською мовою звернувся до президента Росії Володимира Путіну і нецензурно облаяв його.

Георгія Габунію звільнили у серпні після зміни власника.

Причиною звільнення провідних журналістів гендиректор телекомпанії назвав конфлікт інтересів. За його словами, звільнення деяких співробітників також відбудеться після того, як вони повернуться з відпустки. Після звільнення Габунії та інших провідних журналістів працівники телеканалу почали бойкот.



