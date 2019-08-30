Грузинського телеведучого, який обматюкав Путіна, викликають на допит

20:45 04.10.2019   Грузия

Журналіста Георгія Габунію, який в ефірі «Рустави 2» обматюкав російського президента Володимира Путіна, викликають на допит у Генпрокуратуру Грузії.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на заяву прокурорів у п’ятницю, передає УНІАН.

 «У рамках розслідування за фактом перевищення службових обов’язків проти законних інтересів «Рустави 2», привласнення коштів держкомпанії у великих розмірах з використанням службового становища, у Генпрокуратуру викликано на допит Георгія Габунію», – йдеться у повідомленні правоохоронних органів.

Допитають журналіста 7 жовтня.

Водночас 5 жовтня на допит також чекають колишнього голову інформаційного відділу «Рустави 2» Нодара Меладзе.

Як повідомлялося раніше, телеканал на початку липня став фігурантом політичного скандалу між Росією та Грузією.

7 липня Георгій Габунія, ведучий авторської програми P. S., російською мовою звернувся до президента Росії Володимира Путіну і нецензурно облаяв його. 

Георгія Габунію звільнили у серпні після зміни власника. 

Причиною звільнення провідних журналістів гендиректор телекомпанії назвав конфлікт інтересів. За його словами, звільнення деяких співробітників також відбудеться після того, як вони повернуться з відпустки. Після звільнення Габунії та інших провідних журналістів працівники телеканалу почали бойкот.

 



Ще на цю тему:

16:45 17.09.2019
В отличие от NDI, МВФ удовлетворен состоянием экономики Грузии
09:31 17.09.2019
"Не хочу бути боягузом": грузинський журналіст не шкодує, що обматюкав Путіна
14:41 13.09.2019
Прозападные партии Грузии призвали отказаться от коалиции с Иванишвили
09:41 09.09.2019
Ексглава МВС став прем’єром Грузії попри протести
11:40 04.09.2019
В Грузии лишили полномочий политика, который пригласил российского депутата
11:41 03.09.2019
Кандидатом в премьеры назван глава МВД Грузии Георгий Гахария
16:40 02.09.2019
Прем'єр Грузії подав у відставку
16:41 30.08.2019
Грузія закликає РФ припинити мобілізацію військ на лінії окупації
11:41 30.08.2019
Пост грузинской полиции установлен на подконтрольной грузинской стороне территории - СГБ
10:41 30.08.2019
"Фашизм рухнет": Кикабидзе сделал роковой прогноз для России
16:41 28.08.2019
Швейцарія вжила заходи, щоб знизити кількість прохачів притулку з Грузії
20:41 22.08.2019
Волкер про нові дії РФ у Грузії: це трагедія для місцевих
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:45 04.10.2019
У Люксембурзі футбольний матч перервали через дрон з прапором Нагірного Карабаху
17:41 03.10.2019
Стало відомо, де пройде зустріч "Східного партнерства" на високому рівні
12:41 03.10.2019
Президенты Азербайджана и России проведут сегодня переговоры в Сочи
20:40 02.10.2019
Высокоскоростной поезд планируется пустить между Махачкалой и Баку
Всі новини країни
Армения Армения
13:41 03.10.2019
В Армении состоятся беспрецедентные учебные сборы резервистов
19:40 02.10.2019
ЮВО: Российская авиация приступила к учениям на военной авиабаз в Армении
09:30 02.10.2019
В Армении начались совместные российско-армянские батальонные учения
19:40 30.09.2019
В Армении военнослужащие ЮВО совершили марш в район проведения российско-армянского двустороннего учения / Фото
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
Всі новини країни
Греция Греция
13:30 04.10.2019
У Греції фрегат сів на мілину під час навчань
15:41 03.10.2019
Землетрясение на Родосе 5,1 Рихтера
16:45 02.10.2019
В Греции создали преступный картель по незаконному сертифицированию буксиров
11:37 02.10.2019
Мега-контейнеровоз протаранил пришвартованный танкер в порту Греции / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:45 04.10.2019
Грузинського телеведучого, який обматюкав Путіна, викликають на допит
11:41 03.10.2019
В порту Поти началось строительство нового терминала
16:15 02.10.2019
ЮВО: В Абхазии артиллеристы российской военной базы выполнили боевые стрельбы
10:00 02.10.2019
Грузия увеличивает военный бюджет
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
Всі новини країни
Россия Россия
18:45 04.10.2019
У Росії поскаржилися, що делегацію МЗС знову не пустили в США
14:45 04.10.2019
У Великобританії відреагували на лист Путіна по РСМД
10:20 04.10.2019
Заступниця генсека: Будь-яка атака Росії на Балтію та Польщу — буде атакою на НАТО
09:15 04.10.2019
ЮВО: Российские и пакистанские спецназовцы провели совместные стрельбы
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 04.10.2019
Wizz Air открывает сразу 6 новых направлений из румынского аэропорта вблизи Черновцов
21:00 02.10.2019
У Румунії призначили голосування про недовіру уряду
11:30 02.10.2019
Прем'єру Румунії загрожує відставка
10:25 01.10.2019
Угорщину та Румунію попросили представити нових кандидатів в Єврокомісію
Всі новини країни
Турция Турция
17:45 04.10.2019
ЕС должен выполнить обязательства в сфере миграции
15:45 04.10.2019
Кіпр вимагає у Туреччини припинити порушувати його суверенні права
12:45 04.10.2019
Євросоюз готовий допомогти Туреччині з мігрантами
09:30 04.10.2019
InformNapalm: Сбитый в районе военной базы Турции беспилотник оказался российским / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 04.10.2019
Загороднюк обговорив з представниками США розширення військового співробітництва
20:30 04.10.2019
Арахамія розповів, як буде реалізовуватися закон з продажу землі у Криму
20:15 04.10.2019
На Одещині на оточеній через ракетні стрільби території браконьєри виловили десятки тонн кефалі
20:01 04.10.2019
ЄС робить у 15-20 разів більше для України, ніж США - спецрадник Єврокомісії
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд