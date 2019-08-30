Грузинського телеведучого, який обматюкав Путіна, викликають на допит
|20:45 04.10.2019
|Грузия
Журналіста Георгія Габунію, який в ефірі «Рустави 2» обматюкав російського президента Володимира Путіна, викликають на допит у Генпрокуратуру Грузії.
Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на заяву прокурорів у п’ятницю, передає УНІАН.
«У рамках розслідування за фактом перевищення службових обов’язків проти законних інтересів «Рустави 2», привласнення коштів держкомпанії у великих розмірах з використанням службового становища, у Генпрокуратуру викликано на допит Георгія Габунію», – йдеться у повідомленні правоохоронних органів.
Допитають журналіста 7 жовтня.
Водночас 5 жовтня на допит також чекають колишнього голову інформаційного відділу «Рустави 2» Нодара Меладзе.
Як повідомлялося раніше, телеканал на початку липня став фігурантом політичного скандалу між Росією та Грузією.
7 липня Георгій Габунія, ведучий авторської програми P. S., російською мовою звернувся до президента Росії Володимира Путіну і нецензурно облаяв його.
Георгія Габунію звільнили у серпні після зміни власника.
Причиною звільнення провідних журналістів гендиректор телекомпанії назвав конфлікт інтересів. За його словами, звільнення деяких співробітників також відбудеться після того, як вони повернуться з відпустки. Після звільнення Габунії та інших провідних журналістів працівники телеканалу почали бойкот.
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