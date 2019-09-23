Народний депутат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що закон щодо продажу землі не буде розповсюджуватися на Крим, який нині тимчасово окупований.

Про це він розповів у коментарі кореспонденту УНН.

"Зараз ніяк, як і будь-який законопроект і закон, який ми приймаємо. Він розповсюджується на Україну, але, враховуючи, що Крим зараз анексований - це не працює. Тому, це буде якийсь час висіти у такому невизначеному стані до того, як ми повернемо Крим до себе", - розповів він.

Додамо, 25 вересня у Верховну Раду внесли урядовий проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Положеннями проекту закону визначається, зокрема, що з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності, тобто запускається ринок землі.

Нагадаємо, щодо ринку землі існує вже сім законопроектів, на кожен з них – по 2-3 альтернативних.