Арахамія розповів, як буде реалізовуватися закон з продажу землі у Криму
|20:30 04.10.2019
|Крым
Народний депутат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що закон щодо продажу землі не буде розповсюджуватися на Крим, який нині тимчасово окупований.
Про це він розповів у коментарі кореспонденту УНН.
"Зараз ніяк, як і будь-який законопроект і закон, який ми приймаємо. Він розповсюджується на Україну, але, враховуючи, що Крим зараз анексований - це не працює. Тому, це буде якийсь час висіти у такому невизначеному стані до того, як ми повернемо Крим до себе", - розповів він.
Додамо, 25 вересня у Верховну Раду внесли урядовий проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.
Положеннями проекту закону визначається, зокрема, що з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності, тобто запускається ринок землі.
Нагадаємо, щодо ринку землі існує вже сім законопроектів, на кожен з них – по 2-3 альтернативних.
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