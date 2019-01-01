В Одеській області на оточеній через ракетні стрільби території, в національному природному парку «Тузловські лимани», браконьєри виловили десятки тонн кефалі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Facebook написав відомий еколог, співробітник зазначеного заповідника Іван Русєв.

Він підкреслив, що рано вранці 3 жовтня всі «входи і виходи» на 1-10 км піщаного пересипу нацпарку були повністю перекриті військовими.

«За жорсткими правилами, в зв'язку з такими випробуваннями, Україна обмежує доступ до низки територій і акваторій. До таких територій нацпарку, як мис Калфа, Льодники і 1-10 км морської коси від Лебедівки, виставлені озброєні наряди», - повідомив Русєв.

Також, за його словами, протягом 3-4 жовтня закрита прилегла до полігону частина Чорного моря. Інспекторам нацпарку на цей період вхід на зазначені території категорично заборонено.

При цьому, представники адміністрації заповідника почули, що на зазначеній території стріляють.

У бінокль його співробітники побачили, як там ходять якісь люди і злітають десятки тисяч птахів.

«Птахи трималися біля масового ходу кефалі в протизаконний канал обслуговуючого кооперативу «Граніт-2» - браконьєри відлякують птахів пострілами», - написав Русєв.

За його словами, співробітники заповідника зателефонували начальнику прикордонного загону «Курортне» і повідомили про постріли. Однак зазначений співробітник прикордонної служби заявив, що про постріли вже отримали інформацію, зазначивши, що «там не повинні перебувати люди» через оточення, виставлене в зв'язку з випробуваннями. Він додав, що пізніше екологи з інсайдерських джерел отримали ексклюзивну фотографію, на якій зображено близько десяти браконьєрів, які вантажать кефаль у рефрижератори. Русєв акцентує, що рефрижератори вдень вивозять контрабандним шляхом десятки тонн кефалі з НПП «Тузловські лимани», в суворо контрольованій прикордонній зоні в розпал випробувань ракетних комплексів, що проходять у Татарбунарському районі області.

Він також оприлюднив фотографії, зокрема, інсайдерський знімок, на якому зображено місце вилову кефалі, вищезгаданий рефрижератор тощо.

Як повідомлялося раніше, в Одеській області 3 і 4 жовтня проходять ракетні стрільби, в зв'язку з чим обмежено доступ до мисів Калфа, Льодники і 1-10 км морської коси від населеного пункту Лебедівка на узбережжі Чорного моря.

21 вересня в НПП «Тузловські лимани» кілька десятків браконьєрів побили співробітників заповідника. Як зазначила в. о. директора нацпарку Ірина Вихристюк, серед зловмисників - представники обслуговуючого кооперативу «Граніт-2», які, за її твердженням, займаються незаконним виловом риби. Пізніше поліція заявила, що за фактом нападу на співробітників парку відкрито кримінальне провадження.

Довідка.

«Тузловські лимани» - національний природний парк, розташований на території Татарубнарского району Одеської області. Створений 1 січня 2010 року. Площа - 27 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм - 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, відповідно до Рамсарської конвенції, з особливим охоронним режимом.