Wizz Air открывает сразу 6 новых направлений из румынского аэропорта вблизи Черновцов

19:45 04.10.2019   Румыния

Авиакомпания Wizz Air анонсировала запуск рейсов по шести новым маршрутам из аэропорта города Яссы (Румыния).

Как пишет ЦТС со ссылкой на информацию авиаперевозчика, перелеты из румынского аэропорта будут выполняться в Лондон-Саутенд, Берлин, Бари, Турин, Верону и Барселону.

Новые рейсы стартуют с августа 2020 года. Их открытие станет возможным благодаря базированию в Яссах еще одного самолета венгерского лоукостера.

Также это позволит увеличить частоту рейсов в Рим, Болонью, Брюссель и Тель-Авив.

Отметим, что аэропорт Яссы находится примерно в 180 км от Черновцов и может быть удобен для вылетов отсюда жителей Черновицкой области.

В сентябре сообщалось, что Wizz Air объявил о запуске рейсов по двум новым направлениям в Украину - Будапешт-Львов и Будапешт-Харьков.



Ще на цю тему:

09:06 23.10.2018
Румынский авиаперевозчик открывает прямой рейс из Одессы в Бухарест
08:58 03.10.2018
Румынская компания Civil Aviation Group приватизировала государственную авиакомпанию Молдовы
12:59 31.07.2018
Румынская авиакомпания Tarom откроет прямые рейсы Одесса-Бухарест
09:13 31.05.2018
Румынская авиакомпания TAROM свяжет Бухарест со столицами стран Южного Кавказа
12:15 23.02.2017
Air Moldova по неизвестным причинам отменила рейс Бухарест-Кишинев
09:11 08.09.2016
Blue Air введет новый рейс, соединяющий северо-запад Румынии и побережье
11:42 16.08.2016
Российские чартерные компании бронируют слоты в аэропортах Турции
09:43 12.07.2016
СМИ: финансовое положение авиакомпаний РФ продолжает ухудшаться
14:50 08.07.2016
Днеправиа начнет полеты в Бухарест
10:31 05.07.2016
Осенью откроются прямые авиарейсы Киев–Бухарест
14:55 28.03.2016
Румынский национальный перевозчик прекратил полеты в Москву
08:47 02.03.2016
Qatar Airways увеличивает число рейсов в Бухарест
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:45 04.10.2019
У Люксембурзі футбольний матч перервали через дрон з прапором Нагірного Карабаху
17:41 03.10.2019
Стало відомо, де пройде зустріч "Східного партнерства" на високому рівні
12:41 03.10.2019
Президенты Азербайджана и России проведут сегодня переговоры в Сочи
20:40 02.10.2019
Высокоскоростной поезд планируется пустить между Махачкалой и Баку
Всі новини країни
Армения Армения
13:41 03.10.2019
В Армении состоятся беспрецедентные учебные сборы резервистов
19:40 02.10.2019
ЮВО: Российская авиация приступила к учениям на военной авиабаз в Армении
09:30 02.10.2019
В Армении начались совместные российско-армянские батальонные учения
19:40 30.09.2019
В Армении военнослужащие ЮВО совершили марш в район проведения российско-армянского двустороннего учения / Фото
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
Всі новини країни
Греция Греция
13:30 04.10.2019
У Греції фрегат сів на мілину під час навчань
15:41 03.10.2019
Землетрясение на Родосе 5,1 Рихтера
16:45 02.10.2019
В Греции создали преступный картель по незаконному сертифицированию буксиров
11:37 02.10.2019
Мега-контейнеровоз протаранил пришвартованный танкер в порту Греции / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:45 04.10.2019
Грузинського телеведучого, який обматюкав Путіна, викликають на допит
11:41 03.10.2019
В порту Поти началось строительство нового терминала
16:15 02.10.2019
ЮВО: В Абхазии артиллеристы российской военной базы выполнили боевые стрельбы
10:00 02.10.2019
Грузия увеличивает военный бюджет
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
Всі новини країни
Россия Россия
18:45 04.10.2019
У Росії поскаржилися, що делегацію МЗС знову не пустили в США
14:45 04.10.2019
У Великобританії відреагували на лист Путіна по РСМД
10:20 04.10.2019
Заступниця генсека: Будь-яка атака Росії на Балтію та Польщу — буде атакою на НАТО
09:15 04.10.2019
ЮВО: Российские и пакистанские спецназовцы провели совместные стрельбы
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 04.10.2019
Wizz Air открывает сразу 6 новых направлений из румынского аэропорта вблизи Черновцов
21:00 02.10.2019
У Румунії призначили голосування про недовіру уряду
11:30 02.10.2019
Прем'єру Румунії загрожує відставка
10:25 01.10.2019
Угорщину та Румунію попросили представити нових кандидатів в Єврокомісію
Всі новини країни
Турция Турция
17:45 04.10.2019
ЕС должен выполнить обязательства в сфере миграции
15:45 04.10.2019
Кіпр вимагає у Туреччини припинити порушувати його суверенні права
12:45 04.10.2019
Євросоюз готовий допомогти Туреччині з мігрантами
09:30 04.10.2019
InformNapalm: Сбитый в районе военной базы Турции беспилотник оказался российским / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 04.10.2019
Загороднюк обговорив з представниками США розширення військового співробітництва
20:30 04.10.2019
Арахамія розповів, як буде реалізовуватися закон з продажу землі у Криму
20:15 04.10.2019
На Одещині на оточеній через ракетні стрільби території браконьєри виловили десятки тонн кефалі
20:01 04.10.2019
ЄС робить у 15-20 разів більше для України, ніж США - спецрадник Єврокомісії
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд