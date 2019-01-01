Wizz Air открывает сразу 6 новых направлений из румынского аэропорта вблизи Черновцов
|19:45 04.10.2019
|Румыния
Авиакомпания Wizz Air анонсировала запуск рейсов по шести новым маршрутам из аэропорта города Яссы (Румыния).
Как пишет ЦТС со ссылкой на информацию авиаперевозчика, перелеты из румынского аэропорта будут выполняться в Лондон-Саутенд, Берлин, Бари, Турин, Верону и Барселону.
Новые рейсы стартуют с августа 2020 года. Их открытие станет возможным благодаря базированию в Яссах еще одного самолета венгерского лоукостера.
Также это позволит увеличить частоту рейсов в Рим, Болонью, Брюссель и Тель-Авив.
Отметим, что аэропорт Яссы находится примерно в 180 км от Черновцов и может быть удобен для вылетов отсюда жителей Черновицкой области.
В сентябре сообщалось, что Wizz Air объявил о запуске рейсов по двум новым направлениям в Украину - Будапешт-Львов и Будапешт-Харьков.
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