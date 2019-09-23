ОБСЄ має отримати доступ до Криму та українсько-російського кордону - ЄС

19:30 04.10.2019   Крым

Будь-які спроби перешкоджання роботі СММ ОБСЄ в Україні мають бути припинені, а Місія повинна отримати повний і безперешкодний доступ до окупованого Криму та вздовж українсько-російського кордону.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"СММ повинна мати вільний, безпечний, безумовний та безперешкодний доступ по всій території України. Це стосується також незаконно анексованого Криму та міста Севастополь і уздовж державного кордону між Україною та Росією, де СММ стикається із систематичною забороною у доступі з боку підтримуваних Росією формувань", - заявили в Євросоюзі.

В ЄС наголосили, що будь-які спроби залякування та перешкоджання роботі Місії ОБСЄ мають бути припинені: "ЄС рішуче засуджує постійні погрози та обмеження СММ, які відбуваються переважно в районах, які не контролюються урядом".

Поруч з цим, в Євросоюзі засудили атаки на безпілотники СММ ОБСЄ та інше обладнання Місії, наголосивши, що відповідальні за це особи "повинні понести відповідальність як з політичної, так і з фінансової точки зору".



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