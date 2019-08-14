"Укрзализныця" показала процесс строительства КПВВ Чонгар
|19:15 04.10.2019
|Крым
На административной границе с временно оккупированным Крымом идет активная фаза строительства контрольно-пропускного пункта въезда/выезда Чонгар.
Об этом отчитывается "Укрзализныця", силами которой ведется строительство пешеходного КПВВ, передает ЦТС.
Как отмечают в УЗ, строительство будет иметь две очереди. В первую будет создана режимная зона, в рамках второй - обеспечена сервисная зона.
Строительство ведется круглосуточно на нескольких площадках одновременно. Таким образом, согласно плану, контрольный пункт должен полноценно заработать 15 ноября.
Ранее глава правления УЗ Евгений Кравцов сообщил, что пункты въезда/выезда Чонгар и Каланчак, расположенные на границе с временно оккупированным Крымом, будут завершены раньше срока.
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