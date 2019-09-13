Czech Airlines продолжат летать из Праги в Одессу в зимний период
|19:01 04.10.2019
|Украина
Авиакомпания Czech Airlines сохранит в своем зимнем расписании рейсы между Прагой и Одессой.
Об этом со ссылкой на сообщение аэропорта Одесса информирует ЦТС.
Перевозчик возобновил сообщение по данному маршруту в мае 2019 года с частотой два раза в неделю, постепенно добавив еще две частоты.
С 27 октября, когда стартует новое расписание, полеты будут осуществляться два раза в неделю. Из Праги вылет по средам и воскресеньям в 22:45 по местному времени, из Одессы - по понедельникам и четвергам в 5:00.
Ранее ЦТС сообщал о том, что с конца марта 2020 года Ryanair перестанет пользоваться аэропортом Берлин-Тегель для рейса Одесса-Берлин и начнет выполнять полеты в аэропорт Берлин-Шенефельд.
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