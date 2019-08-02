У Росії поскаржилися, що делегацію МЗС знову не пустили в США
|18:45 04.10.2019
|Россия
Представники Міністерства закордонних справ Росії не змогли взяти участь у форумі “Діалог Форт-Росс” в США на цьому тижні через невидачу їм американських віз.
Про це в ході брифінгу в Москві заявила офіційний представник російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова, передає InfoResist..
За її словами, практика затягування видачі російським делегаціям американських віз і прямої відмови в їх видачі придбала широкий і регулярний характер.
Так, цього тижня російська делегація не змогла поїхати в США на російсько-американський форум “Діалог Форт-Росс” у зв’язку з ненаданням віз. Захарова звернула увагу на те, що зазначений захід проходить у колишній російській фортеці Форт-Росс в Каліфорнії, при цьому основною метою форуму є розвиток двостороннього співробітництва.
Нагадаємо, в кінці вересня посольство США в Москві не видало візи кільком членам російської делегації, яка повинна була супроводжувати міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова під час поїздки на сесію Генасамблеї ООН.
У Кремлі назвали такі дії американської сторони “неприйнятними”.
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