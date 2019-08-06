Голова МЗС України Вадим Пристайко зустрінеться зі своїми європейськими колегами на полях Ради Європейського Союзу, яка відбудеться в Люксембурзі 14 жовтня.

Про це повідомив посол України при ЄС Микола Точицький у своєму Twitter, передає Depo.ua.

"Україна – серед пріоритетів порядку денного ЄС. За сприяння Федеріки Могеріні 14 жовтня на полях Ради міністрів закордонних справ ЄС відбудеться обмін думками щодо українського питання за участю міністра Вадима Пристайка", – написав дипломат.

"Особлива подяка Естонії та іншим нашим друзям за послідовну підтримку!" – додав Точицький.

Офіційний порядок денний зустрічі європейських міністрів 14 жовтня поки не оприлюднений.

Нагадаємо, Пристайко анонсував великий обмін полоненими і заручниками уже на наступному тижні.