Пристайко зустрінеться з очільниками МЗС ЄС в Люксембурзі
|18:30 04.10.2019
|Украина
Голова МЗС України Вадим Пристайко зустрінеться зі своїми європейськими колегами на полях Ради Європейського Союзу, яка відбудеться в Люксембурзі 14 жовтня.
Про це повідомив посол України при ЄС Микола Точицький у своєму Twitter, передає Depo.ua.
"Україна – серед пріоритетів порядку денного ЄС. За сприяння Федеріки Могеріні 14 жовтня на полях Ради міністрів закордонних справ ЄС відбудеться обмін думками щодо українського питання за участю міністра Вадима Пристайка", – написав дипломат.
"Особлива подяка Естонії та іншим нашим друзям за послідовну підтримку!" – додав Точицький.
Офіційний порядок денний зустрічі європейських міністрів 14 жовтня поки не оприлюднений.
Нагадаємо, Пристайко анонсував великий обмін полоненими і заручниками уже на наступному тижні.
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