До українських вишів через освітні центри за рік надійшли понад 1,8 тис. абітурієнтів із Криму та ОРДЛО

18:15 04.10.2019   Крым

1 865 абітурієнтів із тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму надійшли до українських вишів у 2019 році через освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна".

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки в п'ятницю, передає Інтерфакс-Україна.

"Цьогоріч працювали 40 освітніх центрів "Донбас-Україна" і 35 освітніх центрів "Крим-Україна"... За чотири роки кількість вступників через освітні центри збільшилася майже вдвічі. У 2016 році це було 865 осіб, у 2017 році - 1 346, а у 2019 році ми фіксуємо число у 1600 осіб, які вступили через центр "Донбас-Україна". Що стосується "Крим-Україна", то в 2016 році таких осіб було 153, у 2017 - 254, а в 2019 році - 265. Тут цифра зростає повільніше", - сказала на прес-конференції міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Найбільш популярним університетом серед вступників із Криму став Таврійський національний університет ім. Вернадського (110 осіб), далі йдуть Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (51), Національний університет "Львівська політехніка" (24 студента) і Херсонський державний університет (22).

Як повідомлялося, 1 тис. 749 абітурієнтів із тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму надійшли до українських вишів у 2018 році через освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна".



Ще на цю тему:

08:10 29.08.2019
Все школы оккупированного Крыма стали режимными объектами
20:00 21.08.2019
Оккупационные власти Крыма обещают компенсировать аренду жилья приезжим учителям
08:00 09.08.2019
В оккупированном Крыму будут проводить учебные военные сборы школьников и студентов
15:01 05.06.2019
В "КФУ" сократят 30-40% преподавателей, студентов переведут на "трехдневку"
20:59 04.06.2019
Крым: 680 выпускников хотят сдавать российские госэкзамены по украинскому и крымскотатарскому языкам
13:23 04.06.2019
В оккупированном Крыму перед выпускными внезапно «исчезло» 12% школьников
20:21 02.04.2019
У Херсоні з'явиться оперативний штаб по вступу до вузів випускників шкіл з анексованого Криму
10:01 14.03.2019
В Україні майже втричі збільшилась кількість освітніх центів для вступників з Криму
10:43 08.02.2019
В Феодосии закрыли ВУЗ, не "вписавшийся" в российское законодательство
15:21 16.01.2019
Оккупанты заявили о получении СевГУ свидетельства о соответствии тренажерного центра российским стандартам подготовки моряков
13:54 11.01.2019
У Міносвіти розповіли, як абітурієнти з Криму й окупованого Донбасу складатимуть ЗНО
17:54 16.11.2018
Оккупанты сообщили, что Иордания официально признала дипломы Севастопольского госуниверситета
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:45 04.10.2019
У Люксембурзі футбольний матч перервали через дрон з прапором Нагірного Карабаху
17:41 03.10.2019
Стало відомо, де пройде зустріч "Східного партнерства" на високому рівні
12:41 03.10.2019
Президенты Азербайджана и России проведут сегодня переговоры в Сочи
20:40 02.10.2019
Высокоскоростной поезд планируется пустить между Махачкалой и Баку
Всі новини країни
Армения Армения
13:41 03.10.2019
В Армении состоятся беспрецедентные учебные сборы резервистов
19:40 02.10.2019
ЮВО: Российская авиация приступила к учениям на военной авиабаз в Армении
09:30 02.10.2019
В Армении начались совместные российско-армянские батальонные учения
19:40 30.09.2019
В Армении военнослужащие ЮВО совершили марш в район проведения российско-армянского двустороннего учения / Фото
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
Всі новини країни
Греция Греция
13:30 04.10.2019
У Греції фрегат сів на мілину під час навчань
15:41 03.10.2019
Землетрясение на Родосе 5,1 Рихтера
16:45 02.10.2019
В Греции создали преступный картель по незаконному сертифицированию буксиров
11:37 02.10.2019
Мега-контейнеровоз протаранил пришвартованный танкер в порту Греции / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:45 04.10.2019
Грузинського телеведучого, який обматюкав Путіна, викликають на допит
11:41 03.10.2019
В порту Поти началось строительство нового терминала
16:15 02.10.2019
ЮВО: В Абхазии артиллеристы российской военной базы выполнили боевые стрельбы
10:00 02.10.2019
Грузия увеличивает военный бюджет
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
Всі новини країни
Россия Россия
18:45 04.10.2019
У Росії поскаржилися, що делегацію МЗС знову не пустили в США
14:45 04.10.2019
У Великобританії відреагували на лист Путіна по РСМД
10:20 04.10.2019
Заступниця генсека: Будь-яка атака Росії на Балтію та Польщу — буде атакою на НАТО
09:15 04.10.2019
ЮВО: Российские и пакистанские спецназовцы провели совместные стрельбы
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 04.10.2019
Wizz Air открывает сразу 6 новых направлений из румынского аэропорта вблизи Черновцов
21:00 02.10.2019
У Румунії призначили голосування про недовіру уряду
11:30 02.10.2019
Прем'єру Румунії загрожує відставка
10:25 01.10.2019
Угорщину та Румунію попросили представити нових кандидатів в Єврокомісію
Всі новини країни
Турция Турция
17:45 04.10.2019
ЕС должен выполнить обязательства в сфере миграции
15:45 04.10.2019
Кіпр вимагає у Туреччини припинити порушувати його суверенні права
12:45 04.10.2019
Євросоюз готовий допомогти Туреччині з мігрантами
09:30 04.10.2019
InformNapalm: Сбитый в районе военной базы Турции беспилотник оказался российским / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 04.10.2019
Загороднюк обговорив з представниками США розширення військового співробітництва
20:30 04.10.2019
Арахамія розповів, як буде реалізовуватися закон з продажу землі у Криму
20:15 04.10.2019
На Одещині на оточеній через ракетні стрільби території браконьєри виловили десятки тонн кефалі
20:01 04.10.2019
ЄС робить у 15-20 разів більше для України, ніж США - спецрадник Єврокомісії
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд