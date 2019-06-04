1 865 абітурієнтів із тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму надійшли до українських вишів у 2019 році через освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна".

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки в п'ятницю, передає Інтерфакс-Україна.

"Цьогоріч працювали 40 освітніх центрів "Донбас-Україна" і 35 освітніх центрів "Крим-Україна"... За чотири роки кількість вступників через освітні центри збільшилася майже вдвічі. У 2016 році це було 865 осіб, у 2017 році - 1 346, а у 2019 році ми фіксуємо число у 1600 осіб, які вступили через центр "Донбас-Україна". Що стосується "Крим-Україна", то в 2016 році таких осіб було 153, у 2017 - 254, а в 2019 році - 265. Тут цифра зростає повільніше", - сказала на прес-конференції міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Найбільш популярним університетом серед вступників із Криму став Таврійський національний університет ім. Вернадського (110 осіб), далі йдуть Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (51), Національний університет "Львівська політехніка" (24 студента) і Херсонський державний університет (22).

Як повідомлялося, 1 тис. 749 абітурієнтів із тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму надійшли до українських вишів у 2018 році через освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна".