Министр по итогам встречи с еврокомиссаром по миграции Димитрисом Аврамопулосом сообщил о заинтересованности официальной Анкары в продолжении сотрудничества с Брюсселем в сфере миграции.

ЕС заинтересован в конструктивном диалоге с Анкарой по миграции, но Брюссель должен выполнить свои обязательства, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Анадолу.

«Турция продолжает бороться с нелегальной миграцией и ожидает аналогичного подхода от Евросоюза. На фоне некоторого роста числа мигрантов, достигающих греческих островов через Эгейское море, мы столкнулись с необоснованной критикой, в том числе со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Обвинения должны уступить место диалогу. Турция однозначно выполняет данные обещания», - сказал Чавушоглу.

По его словам, Анкара воспринимает миграционное соглашение с ЕС от 18 марта 2016 года в качестве составляющей процесса интеграции в Евросоюз.

«Миграционное соглашение тесно взаимосвязано с процессом вступления Турции в ЕС, обновлением Таможенного соглашения с Евросоюзом и упрощением визового режима для турецких граждан», - сказал Чавушоглу.

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