Оккупанты к 2024 году построят в Севастополе РЛС «Воронеж-М»

17:30 04.10.2019   Крым

Начальник штаба - заместитель командующего Космическими войсками ВС РФ генерал-майор Игорь Морозов  в интервью «Московскому комсомольцу» заявил, что в 2019 году в оккупированном Севастополе планируют начать строительство новой радиолокационной станции (РЛС) «Воронеж-М» системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

«Строятся станции под Мурманском и Воркутой. Срок готовности - 2022 год. Еще одна мощная РЛС будет построена в Севастополе в 2024 году», - сказал Морозов в интервью, передает Флот 2017.

Отметим, что Станции СПРН решают задачи получения и выдачи данных о ракетных пусках и траектории ракет для предупреждения об ударе по пунктам государственного и военного управления. Они также выдают данные о космических объектах для контроля космического пространства. Основу радиолокационных средств наземного эшелона СПРН составляют радиолокационные станции нового поколения типа «Воронеж».

В настоящее время 4 РЛС «Воронеж» несут боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской и Иркутской областях и Краснодарском крае. Еще 3 новых РЛС «Воронеж» приступили к несению опытно-боевого дежурства в Красноярском и Алтайском краях, а также в Оренбургской области.

Ранее мы сообщали, что Москва рассматривает вопрос о месте размещения в оккупированном Крыму РЛС «Воронеж» и предварительно признает территорию Нахимовского района Севастополя наиболее «подходящей». Оккупанты считают, что составляющие Нахимовского района - Северная сторона и Корабельная, поселки, аэропорт Бельбек, хоть и развиваются «активно», все же не имеют плотной городской застройки, и место для РЛС можно будет подобрать без проблем. Известно, что радар разместят на побережье, чтобы складки рельефа не мешали безотказной работе РЛС.

Новая РЛС «Воронеж» позволит российскому агрессору отслеживать передвижения самолетов и спутников, а также пуски любых баллистических и крылатых ракет противника вплоть до Гибралтара, также «Воронеж» в оккупированном Крыму усилит «единое радиолокационное поле». По мнению российских экспертов, РЛС «Воронеж» в Крыму будет контролировать средиземноморское направление, поскольку ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, и оттуда исходит реальная военная опасность, а также в этом направлении активизировалось НАТО (идет наращивание присутствия в акваториях Черного и Средиземного морей).

«Воронеж-СМ» в оккупированном Крыму войдет в Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН), таким образом российский агрессор восстановил сеть радиолокационных станций СПРН по «периметру страны».

Оккупанты решили инфраструктурные проблемы обеспечения электроэнергией будущей РЛС «Воронеж», которая потребляет много электроэнергии: сданы в эксплуатацию Таврическая (г. Симферополь) и Балаклавская ТЭС (г. Севастополь), а также первая очередь Сакской ТЭЦ.

Справка:

«Воронеж» - семейство российских стационарных надгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет.

«Воронеж-М» (код ГРАУ: 77Я6) работает в метровом диапазоне волн, что дает высокую обзорность пространства. Дальность обнаружения целей до 6000 км.

РЛС «Воронеж» состоит из приёмопередающей установки с цифровой антенной решёткой, быстровозводимого здания для личного состава и нескольких контейнеров с радиоэлектронным оборудованием.

Высокая степень заводской готовности и модульный принцип построения РЛС «Воронеж» позволяют возводить её в течение 12 - 18 месяцев. Вся аппаратура станции доставляется с предприятий-изготовителей в контейнерном исполнении для последующей сборки на заранее забетонированные площадки. При монтаже станции «Воронеж» используется 23 - 30 единиц технологической аппаратуры. Потребляемая мощность — 0,7 МВт. Дежурная смена - около 15 человек, общее количество обслуживающего персонала — не более 200 специалистов.



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