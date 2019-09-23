Сторожевой корабль оккупационного флота «Пытливый» возвращается в оккупированный Севастополь после выполнения задач в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот 2017.

«Экипаж сторожевого корабля Черноморского флота «Пытливый» осуществляет прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор. Корабль возвращается в Севастополь после выполнения задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море», - говорится в сообщении.

Во время пребывания в дальней морской зоне с середины июля 2015, экипаж корабля выполнил комплекс различных боевых учений, в том числе по противовоздушной обороне, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводных лодок, и действиям в районах интенсивного судоходства.

«Пытливый» прибудет в оккупированный Севастополь 5 октября.

Справка:

«Пытливый» - сторожевой корабль проекта 1135М «Буревестник», спущен на воду в 1981 году.

Основные характеристики

Водоизмещение - 3200 т

Длина - 123 м

Ширина - 14,2 м

Осадка - 4,28 м

Двигатели - 2 газотурбинных агрегата М7К (маршевая газовая турбина ДО63 и форсажная ДК59)

Мощность

форсажный режим: 36 000 л. с.,

маршевый: 12 000 л. с.

Движитель - 2 четырёхлопастных, малошумных, с обтекателем винта. Вес каждого 7650 кг, диаметр — 3,5 м

Скорость хода - 32,2 узла;

Экономичная - 14 узлов

Дальность плавания 5000 морских миль на скорости 14 узлов

Экипаж - 197 человека, в том числе 22 офицера

Вооружение

Артиллерия - 2×1-100мм артустановки АК-100

Ракетное вооружение - УРПК-5 «Раструб» (4 ПУ), 2×2 ПУ ЗРК «Оса-МА-2» (40 ракет 9M-33)

Минно-торпедное вооружение - 2х4-533мм торпедных аппарата ЧТА-53-1135, 2×12 реактивных бомбомёта РБУ-6000 «Смерч-2»