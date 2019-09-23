Кримський режисер, колишній політичний в'язень Кремля Олег Сенцов заявив, що в разі здавання чинною українською владою національних інтересів братиме участь в акціях протесту.

Так він прокоментував у Facebook мітинги під гаслами "Ні капітуляції", які відбулися в Україні після письмової згоди української делегації на мінських переговорах із "формулою Штайнмаєра", передає Гордон.



"Переговори – це краще за війну. Нічого страшного поки не сталося. Ніхто інтересів України ще не здав. Якщо це станеться, то я сам потягну покришки під Банкову. Так, [президент РФ Володимир] Путін разом із європейцями намагатимуться примусити [президента України Володимира] Зеленського до миру на їхніх умовах. Подивимося, що буде далі", – написав Сенцов.



1 жовтня члени тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України і представники окремих районів Донецької та Луганської областей дали письмову згоду на затвердження тексту "формули Штайнмаєра", якою передбачено порядок набуття чинності кількох пунктів Мінських угод щодо місцевих виборів в ОРДЛО.



У листі на ім'я спецпредставника ОБСЄ у ТКГ Мартіна Сайдіка, який підписав представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма, ідеться, що Україна приймає текст формулювання імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство, поширений і погоджений дипломатичними радниками глав держав і урядів України, ФРН, Франції та РФ 11 вересня.



Як заявляв Зеленський, положення "формули Штайнмаєра" полягають у тому, що закон про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей почне діяти за умови проведення в цих районах місцевих виборів відповідно до законодавства України й після публікації звіту ОБСЄ щодо виборів відповідно до стандартів організації. "Ніяких виборів під дулами кулеметів не буде й не може бути", – підкреслив Зеленський. Він зазначив, що усунуто останню перешкоду на шляху проведення саміту "Нормандської четвірки".



У Європейському союзі вважають, що підписання "формули Штайнмаєра" може привести до подальших зусиль із метою виконання Мінських домовленостей у повному обсязі, заявила офіційна представниця Європейської служби зовнішніх зв'язків Мая Косьянчич.



Після підписання "формули Штайнмаєра" в Україні відбулися акції протесту. 1 жовтня у мітингу на Майдані Незалежності в Києві й біля Офісу президента взяло участь кілька сотень людей. Наступного дня на акцію з гаслом "Ні капітуляції" вийшли жителі не тільки столиці, але й як мінімум 10 інших українських міст.

