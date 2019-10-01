Посол України відповів Нідерландам щодо MH17: нам немає чого приховувати

16:45 04.10.2019   Украина

Заклик розслідувати "роль України" в катастрофі MH17, який зробила Палата представників парламенту Нідерландів, відволікає від поточного слідства стосовно винуватців трагедії. 

Про це заявив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Україна співпрацює з розслідуванням. "Нам нема чого приховувати", - сказав посол. "Мій уряд завжди готовий надати інформацію". Ченцов попереджає, що це відволікає від пошуку винуватців. "Справжнє питання: хто це робив і чому?"

2015 року Нідерландська рада безпеки заявила, що Україна повинна була закрити свій повітряний простір, аргументуючи це тим, що тоді рейс MH17 мав би обрати інший маршрут до Куала-Лумпура, і літак не збили б з неба.

На початку цього тижня більшість Палати підтримали пропозицію християнських демократів (CDA) і соціалістів (SP) про розслідування причин незакриття авіапростору.

Міністр закордонних справ Нідерландів Стефан Блок вважає важливим, що Україна відкрита для такого розслідування. "Я задоволений цим зобов'язанням України", - сказав він. Раніше Блок неохоче ставився до розслідування, але коли виявилося, що більшість палати цього прагне, він погодився.

За словами Блока, таке розслідування - непросте завдання, тому що також необхідна співпраця Росії. "Йдеться також про їх повітряний простір", - сказав він.

Відзначимо, що заклики про розслідування ролі України вже звучали в парламенті Нідерландів в 2018 році. Тоді партії CDA і SP, що знаходилися в опозиції, виступили за те, щоб відповідальність за катастрофу поклали частково і на Україну. Зараз CDA входить в правлячу коаліцію з партією прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Нагадаємо, Об'єднана слідча група 19 червня назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це - Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт"). Також підозрюваним визнали колишнього бойовика "ДНР" Володимира Цемаха.

Суд над підозрюваними у збитті малайзійського "Боїнга" розпочнеться у березні 2020 року.



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