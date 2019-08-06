ЄС переказав Україні 12 млн євро на реформу державного управління

16:15 04.10.2019   Украина

ЄС 4 жовтня здійснив переказ понад 12 млн євро до Державного бюджету України. Цей платіж відповідає досягненням України у реформуванні держуправління, зокрема, через запровадження конкурентніших і прозоріших процедур відбору державних службовців.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Представництва ЄС в Україні.

"ЄС продовжує надавати підтримку реформі державного управління в Україні шляхом поширення знань, найкращих практик та виділення суттєвої фінансової підтримки", - зазначив голова Представництва Європейського Союзу в Україні посол Матті Маасікас.

Також він додав: "Реформа державного управління – одна з ключових реформ, яку проводить Україна. Вдосконалення урядових процедур та стратегічне планування є необхідними кроками для модернізації державної служби, підвищення ефективності та прозорості урядових послуг, а також їхньої здатності реагувати на вимоги громадян".

Розрахована на 5 років програма бюджетної підтримки із загальним бюджетом у 90 млн євро є частиною комплексної допомоги, яку ЄС надає реформі державного управління і яка також включає технічну допомогу урядовим установам (загалом 14 млн євро), і спільну із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтримку Української архітектури реформ (загалом 27 млн євро).

Бюджетна підтримка ЄС зумовлена прогресом, якого досяг Уряд України, кажуть у ЄС.

"Поточний переказ є наступним після двох здійснених раніше на загальну суму 25 млн євро. Решта два запланованих транші в розмірі 20 млн євро (на 2020 і 2021 роки відповідно) будуть здійснені у разі, якщо уряд і надалі демонструватиме серйозну налаштованість на реалізацію Стратегії реформування державної служби на засадах ефективного Закону про державну службу і виконання низки особливих умов, серед яких – прийняття Закону про загальну адміністративну процедуру, який є основним законодавчим актом для створення прозорої та підзвітної системи управління", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, з 2016 року Україна взяла на себе зобов'язання щодо всебічного реформування державної служби із набуттям чинності нового Закону про державну службу та Стратегії реформування державної служби на 2016-2021 роки. Ці два кроки заклали засади для проведення сталої реформи, спрямованої на підвищення рівня ефективності, дієвості та підзвітності державного управління України.



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