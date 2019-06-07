Названа дата нових газових консультацій Єврокомісія-Україна-РФ

16:01 04.10.2019   Украина

Тристоронні газові переговори між Єврокомісією, Україною та Росією заплановані на 28 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив віцепрезидент ЄК з енергосоюзу Марош Шефчович у своєму Twitter.

"Радий провести наступний раунд тристоронніх переговорів з Росією і Україною 28 жовтня, спираючись на прогрес, досягнутий на початку цього місяця", - написав він.

Нагадаємо, під час останнього раунду тристоронніх переговорів щодо газу у вересні Україна, РФ та ЄС погодили в принципі, що майбутній контракт базуватиметься на законах і правилах ЄС, повідомив за підсумками Шефчович.

Щодо тривалості контракту, об’ємів та тарифів домовленості наразі немає. 

Українська сторона і ЄК пропонують Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Росія наполягає на продовженні терміну дії існуючого угоди на рік з прокачуванням 10-15 млрд куб. метрів. Термін дії поточного контракту закінчується 31 грудня.



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