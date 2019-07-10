Ділові кола і підприємства Білорусі та України підписали кілька десятків документів на суму понад 500 млн доларів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Як повідомив голова білоруської торгово-промислової палати (БТПП) Володимир Улахович, угоди на постачання білоруської продукції на суму більш ніж 542 млн доларів підписали на і Форумі регіонів Білорусі та України в Житомирі.

"Відкрилися нові напрямки, за якими підписані контракти. Це не тільки традиційна нафтохімія, машинобудування - це ще і будівельна сфера, легка та харчова промисловість. Тобто ми розширюємо наш експортний портфель", - сказав голова БТПП.

Він додав, що Білорусь і Україна володіють потужним логістичним потенціалом і в цьому напрямку ще є багато перспектив співробітництва.

Усього підписано чотири десятки різних документів. У числі підписантів: "БНК-Україна", ВАТ "Милкавита", ВАТ "БелАЗ", МТЗ, "Бєлкоммунмаш", ВАТ "Білоруський металургійний завод", ВАТ "Мінський автомобільний завод", паперова фабрика "Спартак" та інші.