На Форумі регіонів Білорусі та України в Житомирі підписали документи про постачання товарів з Білорусі

15:30 04.10.2019   Украина

Ділові кола і підприємства Білорусі та України підписали кілька десятків документів на суму понад 500 млн доларів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Як повідомив голова білоруської торгово-промислової палати (БТПП) Володимир Улахович, угоди на постачання білоруської продукції на суму більш ніж 542 млн доларів підписали на і Форумі регіонів Білорусі та України в Житомирі.

"Відкрилися нові напрямки, за якими підписані контракти. Це не тільки традиційна нафтохімія, машинобудування - це ще і будівельна сфера, легка та харчова промисловість. Тобто ми розширюємо наш експортний портфель", - сказав голова БТПП.

Він додав, що Білорусь і Україна володіють потужним логістичним потенціалом і в цьому напрямку ще є багато перспектив співробітництва.

Усього підписано чотири десятки різних документів. У числі підписантів: "БНК-Україна", ВАТ "Милкавита", ВАТ "БелАЗ", МТЗ, "Бєлкоммунмаш", ВАТ "Білоруський металургійний завод", ВАТ "Мінський автомобільний завод", паперова фабрика "Спартак" та інші.



Ще на цю тему:

17:41 01.10.2019
Посол и Генеральный консул Германии посетили Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича
10:40 27.09.2019
У Інвестиційному форумі 29 жовтня в Маріуполі братимуть участь Зеленський, Гончарук, міністри і десятки інвесторів
17:01 28.08.2019
АРМА без конкурсу передала управління Херсонською нафтоперевалкою невідомій компанії
09:00 07.08.2019
Глави МЗС Канади та Британії обговорили ситуацію в Україні під час зустрічі у Торонто
14:48 15.07.2019
У Світовому банку кажуть, що варто зупинити стрімке зростання “мінімалки” в Україні
11:59 10.07.2019
Украина планирует расширить экспорт в Китай
17:01 10.05.2019
Україні повернули понад три мільйони доларів у справі про спецконфіскацію коштів Януковича
18:41 22.04.2019
Беларусь временно приостановила поставки бензина и дизтоплива в Украину
17:01 21.02.2019
Украина заинтересована в Черноморской кольцевой автомагистрали - Министерство инфраструктуры
11:15 16.11.2018
​Апелляция по "долгу Януковича": Россия вернула Украине крупную сумму
20:45 28.08.2018
Одесский припортовый завод завершил полугодие с чистой прибылью 246,8 млн грн
09:48 27.08.2018
Одесская область больше всего экспортирует в Индию, Молдову и Турцию, торговля с Россией сократилась в два раза
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:45 04.10.2019
У Люксембурзі футбольний матч перервали через дрон з прапором Нагірного Карабаху
17:41 03.10.2019
Стало відомо, де пройде зустріч "Східного партнерства" на високому рівні
12:41 03.10.2019
Президенты Азербайджана и России проведут сегодня переговоры в Сочи
20:40 02.10.2019
Высокоскоростной поезд планируется пустить между Махачкалой и Баку
Всі новини країни
Армения Армения
13:41 03.10.2019
В Армении состоятся беспрецедентные учебные сборы резервистов
19:40 02.10.2019
ЮВО: Российская авиация приступила к учениям на военной авиабаз в Армении
09:30 02.10.2019
В Армении начались совместные российско-армянские батальонные учения
19:40 30.09.2019
В Армении военнослужащие ЮВО совершили марш в район проведения российско-армянского двустороннего учения / Фото
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
Всі новини країни
Греция Греция
13:30 04.10.2019
У Греції фрегат сів на мілину під час навчань
15:41 03.10.2019
Землетрясение на Родосе 5,1 Рихтера
16:45 02.10.2019
В Греции создали преступный картель по незаконному сертифицированию буксиров
11:37 02.10.2019
Мега-контейнеровоз протаранил пришвартованный танкер в порту Греции / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:45 04.10.2019
Грузинського телеведучого, який обматюкав Путіна, викликають на допит
11:41 03.10.2019
В порту Поти началось строительство нового терминала
16:15 02.10.2019
ЮВО: В Абхазии артиллеристы российской военной базы выполнили боевые стрельбы
10:00 02.10.2019
Грузия увеличивает военный бюджет
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
Всі новини країни
Россия Россия
18:45 04.10.2019
У Росії поскаржилися, що делегацію МЗС знову не пустили в США
14:45 04.10.2019
У Великобританії відреагували на лист Путіна по РСМД
10:20 04.10.2019
Заступниця генсека: Будь-яка атака Росії на Балтію та Польщу — буде атакою на НАТО
09:15 04.10.2019
ЮВО: Российские и пакистанские спецназовцы провели совместные стрельбы
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 04.10.2019
Wizz Air открывает сразу 6 новых направлений из румынского аэропорта вблизи Черновцов
21:00 02.10.2019
У Румунії призначили голосування про недовіру уряду
11:30 02.10.2019
Прем'єру Румунії загрожує відставка
10:25 01.10.2019
Угорщину та Румунію попросили представити нових кандидатів в Єврокомісію
Всі новини країни
Турция Турция
17:45 04.10.2019
ЕС должен выполнить обязательства в сфере миграции
15:45 04.10.2019
Кіпр вимагає у Туреччини припинити порушувати його суверенні права
12:45 04.10.2019
Євросоюз готовий допомогти Туреччині з мігрантами
09:30 04.10.2019
InformNapalm: Сбитый в районе военной базы Турции беспилотник оказался российским / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 04.10.2019
Загороднюк обговорив з представниками США розширення військового співробітництва
20:30 04.10.2019
Арахамія розповів, як буде реалізовуватися закон з продажу землі у Криму
20:15 04.10.2019
На Одещині на оточеній через ракетні стрільби території браконьєри виловили десятки тонн кефалі
20:01 04.10.2019
ЄС робить у 15-20 разів більше для України, ніж США - спецрадник Єврокомісії
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд