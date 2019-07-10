На Форумі регіонів Білорусі та України в Житомирі підписали документи про постачання товарів з Білорусі
|15:30 04.10.2019
|Украина
Ділові кола і підприємства Білорусі та України підписали кілька десятків документів на суму понад 500 млн доларів.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.
Як повідомив голова білоруської торгово-промислової палати (БТПП) Володимир Улахович, угоди на постачання білоруської продукції на суму більш ніж 542 млн доларів підписали на і Форумі регіонів Білорусі та України в Житомирі.
"Відкрилися нові напрямки, за якими підписані контракти. Це не тільки традиційна нафтохімія, машинобудування - це ще і будівельна сфера, легка та харчова промисловість. Тобто ми розширюємо наш експортний портфель", - сказав голова БТПП.
Він додав, що Білорусь і Україна володіють потужним логістичним потенціалом і в цьому напрямку ще є багато перспектив співробітництва.
Усього підписано чотири десятки різних документів. У числі підписантів: "БНК-Україна", ВАТ "Милкавита", ВАТ "БелАЗ", МТЗ, "Бєлкоммунмаш", ВАТ "Білоруський металургійний завод", ВАТ "Мінський автомобільний завод", паперова фабрика "Спартак" та інші.
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