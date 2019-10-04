Головна бізнес подія Півдня України — в Одесі відкрився четвертий інвестиційний Форум “Одеса 225Т”.

Головна ціль Форуму — залучення нових інвесторів, презентація успішних проектів міста та розробка нової стратегії розвитку Одеси, передає Еспресо.

“Ми хочем, щоб укладались нові угоди. Щоб в Одесу, як і в минулі роки ринули інвестиції. І щоб ми дійсно розвивались у просуванні наших компаній”, - каже заступник міського голови Одеси Павло Вугельман.

“Сьогодні ми презентували перший випуск каталогу Made in Odesa. Це новий знак якості. Ми хочемо, щоб про одеські продукти дізнавались у всьому світі”, - розповідає організатор Форуму Олександра Олейникова.

В рамках Форуму відбулося урочисте підписання 5 Меморандумів. Один з них - про співробітництво з «КЛІАР ЕНЕРДЖІ» щодо будівництва сучасного інноваційного заводу з переробки сміття. Розвиток Одеси наразі зокрема спрямований на збереження навколишнього довкілля та енергоефективність.

“Нам потрібно надати старт у сортуванні, збору твердих та побутових відходів. Нам потрібно привести в порядок наші полігони, і маємо найближчим часом збудувати завод по дегазації та переробці сміття”, - заявляє міський голова Геннадій Труханов.

За роки існування інвестиційної стратегії Форуму в муніципальні проекти міста залучено інвестицій на 190 мільйонів євро.