В Одесі відкрився IV Investment Promotion Forum Odesa 225T
|15:15 04.10.2019
|Украина
Головна бізнес подія Півдня України — в Одесі відкрився четвертий інвестиційний Форум “Одеса 225Т”.
Головна ціль Форуму — залучення нових інвесторів, презентація успішних проектів міста та розробка нової стратегії розвитку Одеси, передає Еспресо.
“Ми хочем, щоб укладались нові угоди. Щоб в Одесу, як і в минулі роки ринули інвестиції. І щоб ми дійсно розвивались у просуванні наших компаній”, - каже заступник міського голови Одеси Павло Вугельман.
“Сьогодні ми презентували перший випуск каталогу Made in Odesa. Це новий знак якості. Ми хочемо, щоб про одеські продукти дізнавались у всьому світі”, - розповідає організатор Форуму Олександра Олейникова.
В рамках Форуму відбулося урочисте підписання 5 Меморандумів. Один з них - про співробітництво з «КЛІАР ЕНЕРДЖІ» щодо будівництва сучасного інноваційного заводу з переробки сміття. Розвиток Одеси наразі зокрема спрямований на збереження навколишнього довкілля та енергоефективність.
“Нам потрібно надати старт у сортуванні, збору твердих та побутових відходів. Нам потрібно привести в порядок наші полігони, і маємо найближчим часом збудувати завод по дегазації та переробці сміття”, - заявляє міський голова Геннадій Труханов.
За роки існування інвестиційної стратегії Форуму в муніципальні проекти міста залучено інвестицій на 190 мільйонів євро.
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