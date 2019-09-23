Едему Бекірову зробили ще одну операцію

15:01 04.10.2019   Крым

Звільненому з російського ув'язнення кримськотатарському активісту Едему Бекірову зробили ще одну операцію.

Про це кореспонденту  Укрінформу розповіла дружина активіста Гульнара Бекірова.

«Зробили ще одну операцію, стентування судин ніг», - зазначила Бекірова.

За її словами, операція була потрібна, бо на стан чоловіка, який має проблеми зі здоров’ям, вплинуло перебування в ув’язненні.

Що стосується психологічного стану, то, як зазначила Бекірова, дуже добре, що визволені з російського ув’язнення українці могли перебувати у лікарні разом з рідними.

«Дуже добре, що разом з хлопцями були їх рідні, я була там два тижні і це було дуже добре, що всі були разом. Вони приходили один до одного, спілкувалися, з ними працювали психологи перші десять днів», - зазначила Бекірова.

Вона каже, що психологічна травма у колишніх політв’язнів дуже глибока. Але вони обговорювали між собою, які треба зробити кроки, щоб швидше повернути всіх інших ув'язнених, яку допомогу можна організувати для підтримки родин тих, хто досі у російському полоні.

Як  повідомлялося раніше, 7 вересня в Україну повернулися 11 незаконно засуджених у Росії громадян України і 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

57-річний Едем Бекіров був затриманий 12 грудня 2018 року на в'їзді до Криму і звинувачений за ч. 2 ст.222, ч.2 ст. 222.1 (зберігання і передача вибухонебезпечних речовин і патронів).

13 грудня Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова на два місяці, потім цей запобіжний захід неодноразово продовжували, попри те, що він - інвалід I групи (ампутовано ногу), хворий на цукровий діабет, а також переніс інфаркт і операцію на серці.



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