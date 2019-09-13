У Великобританії відреагували на лист Путіна по РСМД

14:45 04.10.2019   Россия

Великобританія отримала лист президента Російської Федерації Володимира Путіна з пропозицією про введення мораторію на розгортання ракет середньої і меншої дальності (РСМД).

Про це повідомив посол Великобританії в РФ Лорі Брістоу, передають росЗМІ, передає РБК-Україна.

За словами Брістоу, позиція Британії в даному питанні збігається з позицією НАТО.

"Ми отримали лист від президента Путіна, позиція Великобританії точно така ж, як і в інших членів НАТО. Вона полягає в тому, що оголошення мораторію на розміщення цих ракет було б гарною ідеєю, але проблема в тому, що Росія розробила і розмістила ракети. Це, таким чином, є причиною проблеми", - відповів Брістоу.

Нагадаємо, НАТО звинуватило Росію в порушенні договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) у відповідь на лист Путіна.

Раніше повідомлялося, що 3 липня в РФ був підписаний закон про призупинення дії договору про ракети середньої та малої дальності. Цей закон призупиняє участь російської сторони в угоді про ліквідацію ракет.



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