У Путіна виступили за обмін полоненими з Україною у форматі "всіх на всіх"
|13:01 04.10.2019
|Крым
Обмін полоненими між Росією і Україною у форматі "всіх на всіх" має бути кінцевою метою.
Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ, передає РБК Україна.
Пєсков заявив, що все це залежить від готовності обох сторін і певна робота в цьому контексті триває.
"З російської сторони давно було відзначено, що в Росії були б раді здійснити обмін "всіх на всіх". Це має бути остаточною метою", - сказав він.
Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко вчора заявив, що на наступному тижні планується новий масштабний обмін полоненими між Україною і Росією.
Крім цього, помічник президента Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи з обміну полонених, розповів про підготовку нових списків обміну полоненими між Україною і РФ.
Також Зеленський заявив, що Україна готує інші списки і чекає наступний етап обміну. Він заявив, що про це будуть домовлятися і в Мінську і в нормандському процесі.
Проте, раніше представник України в тристоронньої контактної групи по Донбасу Леонід Кучма заявив, що черговий етап обміну полоненими між Україною і Росією навряд чи станеться скоро.
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