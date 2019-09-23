Обмін полоненими між Росією і Україною у форматі "всіх на всіх" має бути кінцевою метою.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ, передає РБК Україна.

Пєсков заявив, що все це залежить від готовності обох сторін і певна робота в цьому контексті триває.

"З російської сторони давно було відзначено, що в Росії були б раді здійснити обмін "всіх на всіх". Це має бути остаточною метою", - сказав він.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко вчора заявив, що на наступному тижні планується новий масштабний обмін полоненими між Україною і Росією.

Крім цього, помічник президента Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи з обміну полонених, розповів про підготовку нових списків обміну полоненими між Україною і РФ.

Також Зеленський заявив, що Україна готує інші списки і чекає наступний етап обміну. Він заявив, що про це будуть домовлятися і в Мінську і в нормандському процесі.

Проте, раніше представник України в тристоронньої контактної групи по Донбасу Леонід Кучма заявив, що черговий етап обміну полоненими між Україною і Росією навряд чи станеться скоро.